A Trieste l'ultimo libro di Angelo Floramo con una degustazione di vini e una cena speciale

Non c’è posto migliore di una tavola imbandita per gustare fino in fondo le meravigliose storie che ancora una volta ci regala Angelo Floramo, nuovamente in libreria da fine gennaio con “Vino e libertà”, creatura di Bottega Errante Edizioni, che nella copertina ha sintetizzato così il nuovo viaggio del professore friulano: attorno a una tavola, a condividere il pane e l’utopia di un mondo all’altezza dei nostri sogni. In effetti in queste pagine, che sono una vera e propria topografia dell’anima, si beve e si mangia molto e, se è vero come è vero che le tradizioni enogastronomiche sono un linguaggio carsico che resiste a ogni confine imposto dalla Storia, si viaggia nello spazio e nel tempo: da Odessa a Belfast, da Lisbona a Parigi, passando per Praga e… Pordenone.

Una cena speciale

E si sogna parecchio ma ad occhi aperti, immaginando un mondo migliore del nostro, quello per cui hanno lottato i personaggi, alcuni veri altri inventati, di questo scrigno di storie, che lette ti affascinano ma raccontate dall’autore ti inebriano: per questo l’Osteria sociale “Il Posto delle Fragole”, aspettando la XII edizione di “Rose Libri Musica Vino”, propone per oggi, giovedì 20 aprile, una cena con l’autore Angelo Floramo e il vignaiolo Claudio Solito dell’Azienda agricola La Viranda di San Marzano Oliveto (Asti), realtà anche questa nata da un sogno, quello di costruire un percorso lavorativo che mettesse insieme contadini e disoccupati.

Come partecipare

L’appuntamento è nel Parco culturale di San Giovanni, in via de Pastrovich 4, a partire dalle ore 19. Ricordiamo che per partecipare è necessario prenotarsi al numero 040 578777 (tutte le informazioni sono disbonibili sui profili social del Posto delle Fragole).