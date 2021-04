La cheesecake light per concedersi un dolce peccato di gola senza sensi di colpa: la ricetta

Una torta molto leggera, semplice, veloce da realizzare e soprattutto adatta a chi vuole mantenersi in forma: ecco la ricetta della cheesecake in versione light proteica, da decorare con cioccolato o frutta in base ai vostri gusti

La cheesecake è un delizioso dolce freddo amato e consumato in tutto il mondo. Dalle origini antiche, si racconta che in Italia questo dessert, che ha numerose varianti a seconda del luogo in cui viene preparato, fosse conosciuto e gustato anche nell'antica Roma. Generalmente è composto da una base di pasta biscotto su cui poggia un alto strato di crema di formaggio fresco, zuccherato e trattato con altri ingredienti, oggi però vi proponiamo una buonissima versione light proteica direttamente dal sito cookist.it.

Senza burro, senza panna e senza mascarpone, è la ricetta ideale per gli sportivi o quando si è a dieta. Per la base, al posto dei biscotti, viene utilizzato un mix di fiocchi di avena e muesli e per la crema vengono mescolati insieme yogurt greco e formaggio spalmabile light. Una torta molto leggera, semplice, veloce da realizzare e soprattutto adatta a chi vuole mantenersi in forma. Insomma un dolce peccato di gola ma senza sensi di colpa, ecco la ricetta.

Ingredienti

Fiocchi d'avena;

muesli;

miele;

yogurt greco 0% grassi;

formaggio spalmabile light;

frutta secca, marmellata, frutta fresca o cioccolato fuso per decorare.

Procedimento

Per prima cosa, sbriciolate i fiocchi d'avena e il muesli in una ciotola, aiutandovi con il fondo di un bicchiere. In un pentolino fate sciogliere il miele a fiamma molto bassa per qualche secondo. Unite il miele fuso al mix di cereali e mescolate bene. Versate il composto in uno stampo da circa 24 cm di diametro e compattate per bene. Lasciate raffreddare in frigorifero per circa 1 ora.

Versate in una ciotola lo yogurt greco, il formaggio spalmabile light e un po' di miele e mescolate bene. Versate la crema nello stampo sopra la base di cereali e livellate per bene. Trasferite nuovamente in frigorifero e fate compattare per una notte intera.

Al momento di servire, sformate la torta e trasferitela in un piatto da portata. Decorate la superficie a piacere con un po' di cioccolato fuso, della granella di frutta secca e altro muesli e servite ben fredda.

Potete sbizzarrirvi a preparare la cheesecake proteica in base ai vostri gusti: potete preparare una versione alla frutta. Utilizzate della marmellata senza zuccheri aggiunti per decorare la superficie, livellate bene e disponete sopra dei pezzettini di frutta fresca.