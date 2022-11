Vinili e tantissime edizioni limitate: torna a Chiarbola la Mostra mercato del Disco

L'Associazione culturale Musica Libera organizza la 20^ "Mostra mercato del Disco, cd & dvd usato e da collezione" che si terrà a Trieste, domenica 27 novembre 2022, presso il Palasport di Chiarbola in via Visinada, 7.

Saranno presenti più di 70 espositori provenienti da tutta Italia, ma anche da Slovenia, Croazia, Svizzera, Ungheria e Germania. Si potranno acquistare, vendere e scambiare tutti i supporti audio-visivi: lp e cd; musicassette e dvd; box, edizioni limitate, promo, 45 giri e rarità. E inoltre gadget, memorabilia, libri e riviste musicali, poster e locandine; hi-fi nuovo e vintage, strumenti ed accessori.

Orari e dettagli

La manifestazione sarà aperta al pubblico dalle ore 10 alle ore 19 con orario continuato e - come già accennato - vedrà la partecipazione oltre 70 espositori. La mostra mercato, organizzata dall’Associazione culturale Musica Libera, è da quasi due decenni meta privilegiata di appassionati, collezionisti e curiosi che si danno appuntamento per scovare dischi e cd di ogni formato, più o meno rari: sagomati, vinili neri o colorati, picture disc, 33 e 45 giri, album singoli e doppi, con copertine apribili e in rilievo. E poi una valanga di stampe estere: quelle inglesi, le più rinomate per eccellenza, ma anche giapponesi, di notevole fattura e cura del particolare o altre esotiche, provenienti dai paesi più insospettabili. Ogni genere musicale sarà ben rappresentato: dalla musica italiana al progressive-rock, passando attraverso punk, funky e jazz, ma non nemmeno trascurando metal e disco-music, new wave, elettronica, classica ed etnica, senza dimenticare poi le sigle dei cartoni animati e i 78 giri dei nostri nonni.

Ingresso: euro 5,00. Punto ristoro all’interno e ampio parcheggio gratuito. Per informazioni: www.musicalibera.it; info@musicalibera.it; mauridoc64@gmail.com; telefono cellulare: +39 329 3430 481.