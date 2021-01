Chiuso il buco dell'ozono in Antartide, uno tra i più profondi della storia

Monitorato per ben 40 anni, gli esperti dell'Omm (World Meteorological Organization - Organizzazione meteorologica mondiale) hanno dichiarato che si è "finalmente chiuso" il buco dell'ozono in Antartide. Secondo gli scienziati "è stato tra i più profondi e duraturi".

Come leggiamo su SkyTg24 (tg24.sky.it), "il buco era cresciuto rapidamente da metà agosto scorso, arrivando a misurare circa 24,8 milioni di chilometri quadrati. Gran parte del continente antartico ne era interessato. A provocarlo è stato un vortice polare forte, stabile e freddo, oltre a temperature molto rigide nella stratosfera. Gli stessi fattori si sono ripresentati nel 2020, contribuendo a provocare l'estensione record dell'anno scorso". Ed è stato alla fine del mese di dicembre che il buco si è chiuso "dopo una stagione eccezionale a causa delle condizioni meteorologiche naturali e della continua presenza di sostanze che riducono lo strato di ozono nell'atmosfera".

Adesso, obiettivo dell'Omm (e non solo) - come dichiarato da Oksana Tarasova, capo della divisione di ricerca sull’ambiente atmosferico - è quello di applicare il protocollo di Montréal che vieta le emissioni di sostanze chimiche che riducono lo strato di ozono.

Il protocollo di Montréal

Il protocollo di Montréal è un trattato internazionale volto a ridurre la produzione e l'uso di quelle sostanze che minacciano lo strato di ozono, in particolare i gas CFC o clorofluorocarburi. Firmato il 16 settembre 1987, entrato in vigore il 1º gennaio 1989, il protocollo è stato sottoposto alle revisioni del 1990 (Londra), 1992 (Copenaghen), 1995 (Vienna), 1997 (Montréal) e 1999 (Pechino). La Conferenza delle Parti si riunisce ogni anno in uno dei paesi aderenti per valutare la validità e l'efficacia del Protocollo stesso.