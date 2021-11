Churros e cioccolata: la ricetta delle deliziose tapas dolci tipiche della cucina spagnola

Oggi vi proponiamo la ricetta dei churros, le tapas dolci fritte tipiche della cucina spagnola. Delle deliziose frittelle preparate con farina, zucchero, acqua e sale, solitamente servite con della cioccolata calda. I churros sono inconfondibili grazie alla loro forma cilindrica ottenuta dalla "churrera" un arnese simile alla nostra siringa da pasticcere grazie alla quale si ottengono le frittelle. Ecco il procedimento.

Ingredienti

200 ml di acqua;

140 gr di farina 00;

120 gr di burro;

2 uova;

100 gr di zucchero semolato;

1 pizzico di sale;

zucchero q.b.

Procedimento

Sciogliete nell'acqua a fuoco lento lo zucchero e il sale. Inserite nell'acqua calda il burro e aspettate che si sciolga, poi portate a bollore. Aggiungete la farina setacciata e mescolate con un cucchiaio di legno in maniera energica fino a quando non si formerà un composto denso che si staccherà dalle pareti della pentola. Una volta intiepidito unite le uova, una alla volta, e lavorate la pastella ottenuta con l'aiuto di una frusta elettrica per ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Inserite l'impasto in una sac à poche con il beccuccio a stella e fate uscire l'impasto fino a formare dei cilidri di 8-10 cm (spezzati direttamente con un coltello o delle forbici) che cadranno direttamente nell'olio bollente a circa 165°. Una volta ben cotti passate i churros nello zucchero e serviteli ben caldi con una buona cioccolata calda.