La ricetta della ciambella al caffè, per svegliarsi meglio a colazione

La colazione è da sempre considerata il pasto più importante, per svariati motivi. Rappresenta uno starter per il nostro organismo sia in senso fisiologico che psichico. Merita di essere celebrata con il giusto apporto di calorie, che possano aiutarci ad affrontare la giornata senza appesantirci. E talvolta anche con la giusta dolcezza, unita immancabilmente a un ottimo caffè per partire con la carica giusta.

Volendo unire le due cose, per la mattina in cui deciderete di volervi viziare a risveglio, vi proponiamo la ricetta per una soffice ciambella al caffè.

Ingredienti

3 uova;

230 gr di zucchero;

180 gr di burro fuso;

150 ml di caffè;

380 gr di farina;

1 bustina di lievito;

100 gr di gocce di cioccolato;

zucchero a velo 1 b.

Preparazione

In una ciotola capiente sbattere le uova insieme allo zucchero fino a ottenere una crema spessa. Aggiungere il burro fuso e continuare ad amalgamare il tutto. A parte, preparare il caffè con il metodo di estrazione che più si preferisce (moka, caffè filtro o altro).

Una volta pronto, lasciarlo raffreddare leggermente e aggiungerlo al composto di uova, zucchero e burro. Ottenuta una crema omogenea, aggiungere un po’ alla volta la farina precedentemente setacciata, unita al lievito. Inserire nell'impasto delle gocce di cioccolato a piacere. A parte, imburrare e infarinare uno stampo da forno a forma di ciambella.

Versare il composto all'interno stando attenti a non far formare bolle d'aria. Cuocere in forno ventilato a 200°C per circa 30 minuti. Servire con una spolverata di zucchero a velo e un buon caffè, naturalmente.