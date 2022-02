Soffici e golose: la ricetta delle ciambelle fritte

I dolci fritti sono immancabili sulle tavole degli italiani durante il periodo di Carnevale: oggi vi proponiamo una ricetta deliziosa abbastanza semplice e veloce da realizzare, quella delle soffici e buonissime ciambelle fritte.

Ingredienti

Dosi per otto persone:

Farina 00 750 gr;

Latte 400 ml;

Lievito di birra fresco 25 gr;

Uova 2;

Zucchero 2 cucchiai;

Olio di semi di girasole 50 ml;

Sale 1 pizzico;

Olio di semi di arachidi q.b. per friggere;

Zucchero e cannella q.b.

Procedimento

Iniziate versando il latte tiepido nel boccale della planetaria o in una ciotola capiente. Aggiungete il lievito di birra e lo zucchero e mescolate fino a far sciogliere il tutto. Unite metà dose di farina setacciata e cominciate ad impastare. Aggiungete poi le uova leggermente sbattute, l'olio, il sale e mescolate. Unite il resto della farina e impastate, con un cucchiaio o con il gancio della planetaria, fino ad ottenere un composto liscio.

Sistematelo in una ciotola, spennellate con olio e coprite con un panno di cotone pulito o con la pellicola trasparente. Lasciate lievitare per almeno un'ora in un posto tiepido. Trascorso il tempo necessario trasferite l'impasto su una spianatoia infarinata e stendetelo con l'aiuto di un mattarello, realizzando una sfoglia dello spessore di 1 cm.

Ricavate dei dischetti utilizzando un coppapasta dal diametro di 8 cm. Realizzate il buco centrale con un coppapasta più piccolo, o con il tappo di una bottiglia di plastica. Sistemate le ciambelle che avete realizzato su una teglia rivestita con carta forno e fatele lievitare fino al raddoppio del loro volume. Versate in una padella ampia e dai bordi alti, versate abbondante olio di semi e portatelo a 150-160 gradi e friggete le ciambelle poco alla volta.

Coprite con un coperchio e cuocete fino a quando saranno gonfie e dorate. Rigirate le ciambelle per farle cuocere in maniera uniforme sempre ricoprendo con il coperchio fino a perfetta doratura. Dopo la cottura potete passarle in un mix di zucchero e cannella.

Ricetta da cookist.it