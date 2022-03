Ciambellone con gocce di cioccolato: la ricetta

Il ciambellone con gocce di cioccolato è sempre gradito da tutti sia per fare colazione che per fare un break. Per prepararlo in maniera impeccabile vi consigliamo di tenere sotto controllo la cottura. Per sapere se si trova ad un punto di cottura ottimale facciamo la prova dello stecchino di legno. Lo inseriamo nel nostro ciambellone fino in fondo: se tirandolo fuori risulta asciutto, vuol dire che possiamo finalmente sfornarlo. Ecco a voi la ricetta.

Ingredienti

Farina 225 gr;

farina di mais 225 gr;

zucchero 200 gr;

uova 4;

olio di mais 250 ml;

latte 1 bicchiere;

gocce di cioccolato al latte o fondente 225 gr;

lievito vanigliato 1 bustina;

burro 1 noce;

zucchero a velo q.b.

Procedimento

Iniziamo imburrando e infarinando uno stampo per ciambella e riscaldiamo il forno a 180°C. Poi montiamo con una frusta elettrica le uova con lo zucchero, uniamo poi l'olio e lavoriamo fino ad ottenere un composto omogeneo.

Aggiungiamo al nostro composto le due farine messe insieme precedentemente e il lievito continuando ad impastare aggiungendo poco alla volta anche il latte. Solo alla fine del nostro impasto andremo ad aggiungere il cioccolato. A questo punto mescolare in maniera delicata con un cucchiaio di legno.

Ora versiamo il composto nel nostro stampo e inforniamo per circa 65 minuti. Poi quando il ciambellone sarà cotto non estriamolo subito dal forno, ma lasciamolo riposare per 10 minuti. Poi lasciamo che si raffreddi completamente prima di spolverare lo zucchero a velo e servirlo.