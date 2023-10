Il cineforum Campi Elisi inaugura la nuova stagione con tanti film da non perdere

Tagliato il traguardo del mezzo secolo di vita, sopravvivendo all’avvento del digitale e alle restrizioni imposte dal periodo pandemico, il cineforum “Campi Elisi - 2000” è pronto a inaugurare una nuova stagione, proponendo 12 pellicole che affrontano tematiche sociali ed esistenziali sempre attuali: dall’ortodossia religiosa alle discriminazioni etniche, dal conflitto israeliano-palestinese ai disastri ambientali, dalla crisi del lavoro ai pregiudizi che intossicano il quotidiano delle nostre vite. Tutti argomenti che anche quando lontani nello spazio e nel tempo interpellano ciascuno e ciascuna di noi e sollecitano un confronto, che è il cuore di un’esperienza come quella del cineforum.

Quando e come partecipare

Si parte domani, martedì 17 ottobre, alle ore 20.30 presso il Centro giovanile di via don Sturzo 4 con la proiezione del film “La cena perfetta” (2022) di Davide Minnella, una storia di camorra e di riscatto finita sui piatti di un ristorante romano.

L’abbonamento, riservato ai maggiorenni, è in vendita sino ad esaurimento posti al costo di 60,00 euro (30,00 euro per gli under 30): sarà possibile acquistarlo prima dell’inizio degli spettacoli o tramite bonifico bancario (per maggiori informazioni è possibile scrivere un messaggio whatsapp al numero 335 6403033).