Estate 2021: torna il cinema all'aperto al Castello di San Giusto

Torna il cinema all'aperto al Castello di San Giusto in occasione di "Trieste Estate 2021", la manifestazione promossa dal Comune di Trieste pensata per chi resta in città e per i numerosi turisti che giungono in visita nella nostra splendida città.

Da domenica 22 a mercoledì 25 agosto, sempre con inizio alle ore 21 e a ingresso gratuito, il cartellone presenta la rassegna “#cinemanordest”, organizzata dall'associazione Casa del Cinema di Trieste. Il cinema del Nordest, girato, prodotto e ambientato tra i paesaggi umani e fisici delle Tre Venezie, da sempre al centro di incontri e proiezioni organizzate dalle associazioni di cultura cinematografica triestine, è il focus di questa mini-rassegna estiva, il cui programma propone quattro titoli, tra fiction e documentario, emblematici della produzione più recente.

Il programma

Il ciclo inizia domenica 22 agosto con la favola moderna "Il grande passo" (Italia, 2019, 96’) di Antonio Padovan, alla presenza del regista. La rassegna prosegue lunedì 23 agosto con "Paradise - Una nuova vita" (Italia/Slovenia, 2019, 85’), una commedia nera firmata dal film maker triestino Davide Del Degan, alla presenza del regista.

Nella serata di martedì 24 agosto sarà proiettato il documentario "Alida" (Italia, 2020, 105’) di Mimmo Verdesca, dedicato alla celebre attrice Alida Valli, nata a Pola il 31 maggio 1921, una delle interpreti più famose e amate del cinema e del teatro del ‘900. Serata conclusiva mercoledì 25 agosto con il film "Molecole" (Italia, 2020, 68’) di Andrea Segre.

Per partecipare

“Trieste Estate 2021” è promossa e organizzata Comune di Trieste - Assessorato alla cultura e al turismo. Per gli eventi a ingresso libero è raccomandata la prenotazione online su Ticketpoint (e presso il punto vendita di corso Italia 6); anche in questo caso, eventuali posti rimasti liberi saranno messi a disposizione la sera dello spettacolo alla biglietteria del Castello di San Giusto. L’accesso al Castello per assistere agli spettacoli avviene nel rispetto delle disposizioni anti-Covid19 vigenti.

Informazioni e aggiornamenti su triestestate.it - facebook.com/ComunediTrieste - twitter.com/ComunediTrieste.

Fonte Comune di Trieste: qui maggiori informazioni.