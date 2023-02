Il Super si trasforma in un'escape room: torna Cinemaescape in città

Dopo anni di attesa ritorna finalmente Cinemaescape, l'evento escape dedicato al cinema. Un'unica data disponibile a Trieste presso il Cinema Super (via Paduina 4), quella di mercoledì 8 febbraio alle ore 20.30, serata in cui si potrà assistere ad un film interattivo con gli attori in sala, l'obiettivo? Risolvere dieci enigmi in 60 minuti. Centinaia di giocatori ma saranno solo dieci i vincitori. Dai creatori di C.S.I.I. Reality Escape Room ed Aperitivescape; il nuovo intrigante format Cinemaescape, firmato XHstudio in collaborazione con EGM Cinema, porta l'esperienza ludica più giocata d'Europa all'interno del cinema, trasformandolo in una trappola da escape room della durata di 60 minuti. Questa volta i cattivi non saranno solo sullo schermo.

Le prevendite per partecipare sono disponibili fino al 7 febbraio presso la biglietteria del cinema Nazionale ad un costo di 10 euro. In alternativa sarà possibile acquistare i biglietti alla cassa del cinema Super la sera stessa dell'evento (se ancora disponibili) ad un prezzo di 15 euro.

Ricordiamo che il Format Cinemaescape è vietato ai minori di 14 anni. Tutti i minori compresi tra i 14 e i 17 anno per partecipare dovranno presentarsi con la liberatoria scaricabile dal sito e firmata da un genitore o tutore.

Per maggiori informazioni consulta il sito https://xhstudio.wixsite.com/cinemaescape, la pagina dell'evento https://fb.me/e/2xfOneVWg o contatta l'indirizzo mail info@xhstudio.it.