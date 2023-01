Benessere dei cittadini: il Friuli Venezia Giulia conquista il podio

Il Friuli Venezia Giulia sul podio per il benessere dei suoi cittadini, la regione conquista il terzo posto nella classifica stilata nel rapporto del gruppo di lavoro "Welfare, Italia", progetto congiunto del gruppo Unipol e The European House - Ambrosetti. Prima di noi soltanto le province autonome di Trento e di Bolzano. L'anno scorso la regione si era piazzata quinta alle spalle di Emilia Romagna e Lombardia. Quest'anno, invece, con il punteggio di 77,4, il nostro territorio ha scalato ben due posizioni, dal quinto posto del 2021 al terzo gradino del podio, superando sia Emilia Romagna che Lombardia.

Gli indicatori

Lo studio ha elaborato diversi parametri che riguardano la spesa generale in welfare e gli effetti che questa produce. In tutto ne sono stati selezionati 22 che vanno, ad esempio, dalla spesa pubblica sanitaria pro capite, alla spesa per le pensioni, dai sussidi per la disoccupazione agli investimenti nell'istruzione.

Alcuni indicatori riflettono il contesto territoriale come lo stato di salute della popolazione o i posti negli asili nido ogni 100 abitanti. Se si prendessero in considerazione solo agli indicatori di spesa, il piazzamento sarebbe da medaglia d'argento, con 75,5 punti, dietro solo a Trento.