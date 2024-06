Città più piovose d'Italia, Udine battuta da Trieste: la classifica

Quali sono le città più piovose d'Italia? Per rispondere a questa domanda il sito di previsioni meteorologiche IlMeteo.it ha preso in considerazione i dati delle precipitazioni del 2023 e ha stilato una classifica. In prima posizione assoluta si piazza Gorizia, con ben 106 giorni piovosi, seguita da Massa che ne ha avuti 103. In terza posizione c'è Trieste, con 102 giorni di pioggia. Tra le prime dieci c'è anche Udine, che con i suoi 96 giorni di precipitazioni si è piazzata all'ottavo posto.

Metodologia

Il team di IlMeteo.it ha elaborato i dati ora per ora ottenuti dalla banca dati del Centro Meteo Europeo (ECMWF) e dagli aeroporti (dati METAR). Il progetto è nato dal 2021 e si chiama "Indice di vivibilità climatica (IVC)". L'obiettivo è indagare le dinamiche atmosferiche che caratterizzano il nostro Paese. I meteorologi Mattia Gussoni e Lorenzo Tedici, in collaborazione con il quotidiano Corriere della Sera, hanno elaborato i dati degli ultimi 23 anni, moltiplicati poi per tutte le 108 città capoluogo di provincia italiane. In totale sono stati analizzati oltre 380 milioni di dati dal punto di vista bio-meteorologico al fine di individuare le condizioni ottimali, di benessere, di stress o di disagio associate a temperatura, umidità, vento e altri numerosi fattori.