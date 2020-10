Curiosità: i 20 cognomi più diffusi a Trieste e provincia

Forse non tutti sanno quali sono i cognomi più diffusi sul nostro territorio, e soprattutto che il loro significato d'origine svela molto su Trieste, sui suoi abitanti, e sulle tradizioni. A venirci incontro è cognomix, il popolare sito web che analizza i cognomi italiani.

Il cognome più diffuso in provincia di Trieste non poteva che essere Furlan. Secondo i dati forniti dal portale Cognomix la distribuzione geografica del cognome Furlan in Provincia vede al primo posto Trieste con 184 nuclei familiari; Sgonico con 11; Duino-Aurisina con 8; Muggia con 6; San Dorligo della Valle con 5 e infine Monrupino con 3, per un totale complessivo di 217 nuclei. Come si legge sul portale, il cognome Furlan deriva direttamente o tramite ipocoristici dall'aggettivo dialettale veneto furlan, "friulano, nativo del Friuli". Il cognome Furlan è infatti molto diffuso nel triveneto.

A seguire, il secondo cognome più diffuso è Vascotto (179) con zona di massima diffusione a Trieste (149); al terzo posto invece il cognome Crevatin (171).

La classifica

Per quanto riguarda nel dettaglio la città di Trieste, anche in questo caso il cognome più diffuso risulta Furlan, seguito da Vascotto e Gregori (144). Ecco la classifica completa: