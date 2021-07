Tornano le scarpe Lidl, la novità? La collezione estate 2021 con accessori e abbigliamento per il mare

Da oggi, lunedì 5 luglio, le scarpe Lidl tornano sugli scaffali in una nuova versione pensata proprio per la stagione estiva: la Fan Collection 2021, oggetto del desiderio di folle di clienti, amplia i suoi prodotti

Non è passato molto tempo da quando i supermercati furono presi d'assalto per le ormai celebri scarpe Lidl. Nonostante le restrizioni, si crearono lunghe file negli store per acquistare le scarpe con i colori accesi e il marchio della multinazionale tedesca della grande distribuzione. E per chi, circa un anno fa, non fosse riuscito a comprarne un paio, si ripresenta l'occasione: può farlo adesso.

Tutti pazzi per le scarpe Lidl: è corsa all'acquisto in tutta Italia

In questi ultimi giorni è stata lanciata una consistente campagna pubblicitaria, soprattutto sui social, che è già diventata virale. Il motivo? Da oggi, lunedì 5 luglio (e probabilmente per poche ore, fino all'esaurimento) le scarpe Lidl tornano sugli scaffali in una nuova versione pensata proprio per la stagione estiva.

La Fan Collection 2021, oggetto del desiderio di folle di clienti, amplia infatti i suoi prodotti. Oltre alle calze di spugna e alle infradito, già uscite lo scorso anno, arrivano tantissimi accessori per il mare e non solo (t-shirt, shorts, teli mare, shopper pieghevoli e mini-palloni in tre versioni: da calcio, da rugby e da beach volley), inoltre il design delle sneakers varia leggermente e la suola avrà uno spessore maggiore.

I prezzi

Le sneakers costeranno, anche questa volta, 12,99 euro. Le infradito e le t-shirt saranno vendute al prezzo di 4,99 euro, le calze a 2,99 euro. Infine, 2,49 euro sarà il prezzo dei mini-palloni e 1,29 euro per la shopper.