Dopo 52mila anni arriva la luminosa cometa di Neanderthal

Un evento da non perdere perché molto raro: annunciata a inizio mese, è ora il momento del suo passaggio. Tra oggi, mercoledì 1, e domani, giovedì 2 febbraio, raggiungerà il punto più vicino alla Terra la cometa di Neanderthal, che proprio in questi giorni ha superato la soglia di luminosità. Lo spettacolo della scia verde nel cielo potrà essere osservato per tutta la notte, sempre che le condizioni meteo lo consentano, mentre si trova nei pressi della Stella Polare, dove rimarrà fino a domenica 5 febbraio.

La bella notizia è che il passaggio della cometa si potrà osservare anche ad occhio nudo, gli esperti però consigliano di utilizzare un piccolo binocolo per rendere più facile l'avvistamento. La cometa C/2022 E3 (ZTF) è stata scoperta per la prima volta nel 2022 in California ed è stata ribattezzata cometa di Neanderthal perché la Terra era popolata dagli Homo neanderthalensis all'epoca dell'ultimo passaggio ravvicinato, ormai 52mila anni fa.