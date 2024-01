Muggia in musica: due concerti natalizi da non perdere ad ingresso libero

Si terrà sabato 6 gennaio alle ore 17.00 al Teatro Verdi di Muggia il tradizionale appuntamento epifanico dell'Orchestra a Fiati "Città di Muggia" di buon auspicio, felicità e augurio per il 2024. In questa edizione, il consueto concerto benaugurale della Orchestra a Fiati Città di Muggia dal titolo "Una Befana bestiale" sarà interamente dedicato alle composizioni musicali pensate e composte per e sugli animali: titoli molto conosciuti e impegnativi si alterneranno a delle "prime esecuzioni" per il teatro Verdi di Muggia che ospiterà l'evento.

"Per l'occasione - rileva il direttore d'orchestra, Andrea Sfetez - verranno messe in bella mostra la capacità dei 50 e più dell'orchestra e la bravura interpretativa dei numerosi solisti presenti in un corposo programma dall'alto potere evocativo, adatte anche ai giovanissimi, facendoli avvicinare così, in modo dolce e empatico, alla musica d'autore".

Il programma

Andando per ordine, il programma inizierà con la favola "Pierino e il Lupo" che, musicata da Sergeij Prokofiev, costituisce una pietra miliare del "repertorio dedicato", interpretata per l'occasione nella narrazione dalla concittadina Marzia Postogna, ospite d'onore della serata. Durante l'intervallo ci sarà una simpatica sorpresa rivolta ai giovanissimi presenti in sala, una sorta di "caccia all'animale intruso".

"Il secondo tempo sarà ancora più emozionante: andremo infatti a presentare - prosegue Sfetez - i Cavalli Lipizzani, il Cane che passeggia, il Valzer del Gatto, il pericoloso Calabrone per finire con una splendida selezione dal "Carnevale degli Animali", composizione unica nel suo genere in cui Saint Saens ha voluto evidenziare con note, ritmo e accordi i caratteri di Leoni, Cigni, Tartarughe, Elefanti e così via".

"Il finale - conclude Sfetez - sarà corredato dall'esposizione e proiezione dei disegni che i giovani allievi della nostra scuola di musica, dedicata al maestro pedagogo muggesano Luigi Mauro, hanno elaborato ascoltando i brani del Carnevale degli Animali, esprimendo con segni e colori le emozioni ricavate dall' ascolto". L'ingresso è libero. Sipario alle ore 17.00.

Come da tradizione, anche quest'anno il concerto sarà dedicato alla memoria di Adelio Sfetez, fondatore dell'ex Banda Cittadina di Muggia “Amici della Musica”, ora Orchestra a Fiati "Città di Muggia" e grande promotore della cultura musicale muggesana.

"Più di 50 orchestrali - commenta il Presidente dell'Orchestra a Fiati Città di Muggia APS, Ferdinando Parlato - intratterranno il 6 gennaio 2024 al Teatro Vedi di Muggia, in occasione del tradizionale "Concerto di Buon Anno", una platea che coinvolgerà i più giovani e i più piccini. "Una Befana Bestiale": con questo intento l'Orchestra a Fiati Città di Muggia coinvolgerà il pubblico presente con composizioni musicali dedicate agli animali e narrate da Marzia Postogna. Un avvenimento che, augurando Buon Anno alla cittadina di Muggia - conclude Parlato -, vorrà esprimere un nuovo modo di fare musica".

Il Concerto per i Re Magi

E non è finita qui, oggi, martedì 2 gennaio, si terrà il concerto inaugurale dell'attività musicale classica 2024 a Muggia con il "Concerto per i Re Magi", in calendario alle ore 17.00 presso il Duomo: gli ottoni di Massimo Fabbro e Antonio Turrrin (trombe), Andrea Sfetez (corno), Laura Sfetez (trombone) e Giacomo Sfetez (eufonio) si alterneranno al coro "Scherzi Armonici" - A.R.I.S. diretto da Giulia Fonzari in un programma dedicato al periodo barocco con composizioni di Gabrieli, Scheidt, Purcell, Isaac, Donato e Rameau. L'ingresso è libero.