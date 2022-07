Muggia in musica: un'estate ricca di concerti

Presentato il ricco programma delle attività estive a Muggia a cura dell'associazione muggesana Serenade Ensemble: un nuovo ciclo di concerti serali a cadenza settimanale. Si parte il giovedì dalle 22, a partire da domani 14 luglio, nella chiesetta di corso Puccini, la seconda e terza "Passeggiata Musicale" nel parco di Muggia Vecchia e, a chiudere, l'annuale rassegna "Muggia in Musica" nei luoghi di culto del Muggesano i venerdì 16 e 23 luglio e 30 settembre. Il 23 luglio a Muggia Vecchia sarà la volta di due orchestre a plettro: quella della Comunità degli Italiani di Capodistria e "in punta di plettro" della Serenade Ensemble che si esibiranno anche congiuntamente.

Il programma completo

Sarà particolarmente ricco quest'anno il calendario delle serate che l'associazione muggesana Serenade Ensemble A.P.S. - Accademia regionale di Strumenti a Fiato sotto la nuova Presidenza di Roberta Vlahov, che nei giorni scorsi è stata eletta anche Presidente della Consulta delle Associazioni del Comune di Muggia - intende offrire al pubblico muggesano.

"Grazie alla fattiva e sempre più intensa collaborazione con il Comune di Muggia, la parrocchia SS.Giovanni e Paolo e l'associazione "Amici di Muggia Vecchia", - spiega il direttore artistico, Andrea Sfetez - siamo riusciti a "mettere in cantiere" una ventina di date, anche all'aperto, con delle belle novità".

Aprirà l'intensa stagione concertistica una nuova iniziativa che vedrà il sodalizio impegnato a ospitare musicisti e cantanti ogni giovedì sera fino ai primi di settembre. Si parte domani, 14 luglio, con la serie di concerti "Pizzichi, zefiri e idilli musicali della buona notte" che si terranno a cadenza settimanale a partire dalle ore 22.00 nella piccola chiesa del Crocifisso in corso Puccini, illuminata a giorno per l'occasione.

"Sipario di pregio per la prima con...ricordi e musiche di Gino Paoli", scelte tra le più ispirate e delicate del cantautore delle Scuola Genovese da Marino Petracco alle tastiere e alla voce con Elisabetta Olivo in veste di ospite illustre della serata, che lasceranno spazio a un' "armonica meditazione".

Ogni giovedì sera si alterneranno gruppi diversi (fiati, archi, chitarra, percussioni) che interpreteranno generi musicali variegati, comprendenti composizioni scritte tra il '500 e il '900, dall'etnico al classico più rigoroso, con giovani musicisti o esperti professionisti. "Ci sarà spazio per tutti in questo gioiellino ottocentesco muggesano, per un esperimento che sicuramente troverà un ottimo riscontro" commenta Sfetez.

Sarà quindi la volta - dopo l'esordio del 19 giugno nell'ambito di "Benvenuta Estate" - della "Seconda Passeggiata Musicale nel parco di Muggia Vecchia" nel corso della quale verranno proposti tre gruppi musicali. A seguire, un itinerario tra suoni, storia e natura in quell'oasi di pace e serenità: al complesso antico "Musica Gentil" seguirà il coro "Semplici Note" andando a chiudere la serata al chiaro di luna con il Muja Flute. La terza e ultima passeggiata nel parco di Muggia Vecchia si terrà il 17 agosto, a conclusione dei festeggiamenti per l'Assunta.

L'estate della Serenade Ensemble si concluderà con l'annuale ciclo "Muggia in Musica" - concerti nelle chiese del Muggesano: venerdì 9 luglio a San Sebastiano, 16 luglio in via San Giovanni, 23 luglio a San Rocco e 30 settembre a Santa Barbara sarà possibile ascoltare violino, pianoforte, ottoni, musica antica e un concerto d'arpa.

Infine il 23 luglio, sempre alle ore 20.30 a Muggia Vecchia, si terrà il concerto di due orchestre a plettro: quella della Comunità degli Italiani di Capodistria e "in punta di plettro" della Serenade Ensemble che si esibiranno anche congiuntamente. L'ingresso è, come sempre, libero fino a esaurimento posti e in ottemperanza delle misure sanitarie vigenti.