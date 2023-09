Un concerto gratuito contro la violenza sulle donne al Giardino Pubblico

Domenica 10 settembre alle ore 20.30 al Giardino Pubblico Muzio de' Tommasini di via Giulia, 2 a Trieste, l'Orchestra di Fiati Arcobaleno presenterà il concerto “Woman” in collaborazione con l’associazione “Casa del cinema di Trieste”. Come suggerisce il titolo, il tema centrale della serata sarà la donna.

L’Orchestra di fiati Arcobaleno, diretta dal Maestro Erik ?erjal, proporrà un evento emozionante, che valorizzerà la figura della donna anche attraverso la musica, e in cui non mancheranno degli interventi per la sensibilizzazione al tema della violenza sulle donne. Si tratta della seconda edizione del concerto - la prima si è tenuta 13 marzo 2022 presso la sala Luttazzi del Magazzino 26 del Porto Vecchio ottenendo il “tutto esaurito”.

Il programma

A dare il via ad un programma accattivante e ricco di sorprese saranno le pianiste Carmen Anastasio e Carolina Pérez Tedesco, che proporranno due brani per pianoforte e orchestra, rispettivamente “Warsaw Concert” di Richard Addinsell e ”Rhapsody in Blue” di George Gershwin. Saliranno sul palco anche le immancabili voci soliste dell’orchestra: Maddalena Murano e Daniele Tripaldi. La serata verrà condotta da Chiara Gelmini e Leonardo Zannier che accompagneranno il pubblico in questo viaggio musicale puntando la luce sulle diverse sfumature dell’universo femminile, con un pizzico di ironia, ma anche qualche momento di riflessione più profondo.

Il concerto è realizzato con il supporto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e rientra tra le iniziative del marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”. L'evento è a ingresso gratuito.

I concerti

Quest’anno l’Orchestra di fiati Arcobaleno ha organizzato due concerti alla Sala Rovis di Trieste, il primo dei quali si è tenuto il 4 marzo ed era intitolato “Trieste e le sue Musiche” in collaborazione con la compagnia teatrale “La Barcaccia”, il secondo, il 13 maggio, si intitolava “Concerto di Primavera”. Il 3 giugno ha partecipato all’evento “Open Day - Open Bay” organizzato dall’associazione DIS-Equality presso la baia di Sistiana. Dal 15 al 18 giugno l’orchestra è andata in trasferta in Repubblica Ceca per partecipare al Festival “Hudba Bez Hranic” di Dolni Studenky. Il 28 giugno si è esibita insieme ai ballerini dell’associazione Alfa Dance Trieste nello spettacolo “Danzando con l’Arcobaleno Seconda 3dizione” presso il Teatro Stabile Sloveno di Trieste. Il 21 luglio infine ha partecipato alla rassegna Trieste Estate con il concerto “Trieste e l’Arcobaleno” in Piazza Puecher.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito https://www.orchestra-arcobaleno.it e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/OrchestraArcobalenoTrieste.