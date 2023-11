Un imperdibile concerto Gospel a scopo benefico al Teatro La Contrada

Domenica 3 dicembre 2023 presso il Teatro La Contrada si terrà un Concerto Gospel diretto da Alessandro Pozzetto con la partecipazione della Calicanto Band, in un contesto solidale e benefico, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, indetta dalle Nazioni Unite il 3 dicembre di ogni anno.

Il progetto Let's Join

La Giornata internazionale delle persone con disabilità nasce per sensibilizzare le persone sul tema della diversità e del suo valore, dei diritti inalienabili di ogni essere umano, indipendentemente dalla condizione fisica, psichica, sensoriale, sociale. Per l'occasione, l'Associazione Progettiamo, che ha nel suo intento primario quello di creare eventi culturali di ogni genere e forma a sfondo benefico, sta curando il prossimo evento in programma dal titolo "Let's Join".

Il concerto

In questa occasione cosi importante, in collaborazione a diverse Associazioni del Territorio FVG, nel pomeriggio del 3 dicembre avrà luogo presso il Teatro La Contrada un concerto integrato tra i cori di Alessandro Pozzetto e la Calicanto Band. Lo spettacolo avrà luogo presso il Teatro Orazio Bobbio in via del Ghirlandaio, 12 alle ore 18.00.

Alessandro Pozzetto, Direttore Professionista di Cori Gospel, dirige diverse corali Gospel da oltre vent’anni tra cui l’Italian Gospel Choir, ovvero il Coro Gospel Nazionale. Per questo evento unirà i cori Saint Lucy Gospel Choir di Prata di Pordenone, il Sand Of Gospel di Lignano Sabbiadoro e l’ultimo neo nato Coro Gospel Trieste, in una fusione di elementi che si traducono in un impatto corale di grande effetto ed energia, con repertorio che va dal Gospel tradizionale al Gospel ritmico, in combinazioni di piacevole coinvolgimento del pubblico.

La Calicanto Band, diretta da Il Maestro Fabio Clary, guida i ragazzi disabili utilizzando metodologie specifiche. Attraverso lezioni individuali e di musica d’insieme gli allievi vengono indirizzati all’apprendimento di uno strumento (pianoforte, batteria, fisarmonica, chitarra, percussioni e canto), scelto in base alle specifiche problematiche di ognuno, in modo che la scelta aiuti il ragazzo a migliorarsi e superare le proprie difficoltà. La Calicanto Band, un gruppo composto da 30 ragazzi tra abili e disabili, nasce dal positivo risultato ottenuto da questa esperienza e si è già esibita in pubblico più volte e su diversi palcoscenici di grandissima importanza.

Lo scopo principale di questo evento è la solidarietà, e a tal proposito parte del ricavato della giornata verrà devoluto a Calicanto Onlus di Trieste, in un contesto unico dove verranno esaltati i principi di integrazione, benessere e consapevolezza. Maggiori informazioni e acquisto biglietti al seguente link.