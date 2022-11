Il concerto per riscoprire la musica proibita nella Germania nazista e nell’Italia fascista

Domenica 20 novembre alle ore 18.00 presso il Museo Ebraico di Trieste si terrà il Concerto dei Solisti dell’Orchestra Metropolitana di Lisbona, evento a ingresso gratuito organizzato in collaborazione con il Festival Viktor Ullmann nell'ambito del progetto europeo "Musica, memoria e cittadinanza europea". Il programma prevede l'esecuzione di musiche di Pavel Haas, Hans Eisler, Fernando Lopes-Graça, Paul Hindemith e Kurt Weill.

Gli obiettivi

Si tratta di un evento particolarmente importante e prestigioso, in quanto - spiegano gli organizzatori - rientra in un progetto internazionale che coinvolge 12 Stati membri dell'Unione europea attraverso la realizzazione di concerti, conferenze internazionali ed eventi collaterali (mostre, documentari, laboratori di mediazione culturale e didattica), che intendono focalizzare l'attenzione del pubblico sui valori di democrazia e tolleranza.

Nella cultura europea, la musica ha avuto un duplice ruolo politico nel XX secolo: come testimone degli sconvolgimenti dei regimi totalitari che hanno martoriato il continente - e in particolare dell'Olocausto, da cui questo concerto commemorativo - e come strumento di resistenza contro di essi, accompagnando in particolare la transizione all'indipendenza e alla democrazia di alcune nazioni. Il progetto "Musica, memoria e cittadinanza europea" mira a fare di queste caratteristiche gli strumenti di una memoria comune per i cittadini europei, basata sulla comprensione di una storia collettiva e transnazionale che permetta loro di incarnare i valori della democrazia, della tolleranza e del rispetto dello stato di diritto.

Il festival

Il Forum Muffled Voices riunisce per un anno, grazie alla sovvenzione assegnata nell'ambito del programma CERV 2022 (Cittadini, uguaglianza, diritti e valori), una rete di 21 partner che rappresentano 12 Stati membri dell'Ue tra cui l'Italia.

Organizzato dall’Associazione Musica Libera di Trieste, il Festival Viktor Ullmann, giunto quest'anno alla IX edizione, è l’unico in Europa dedicato alla musica concentrazionaria (così definita perché composta nei campi di concentramento e nei ghetti), alla musica degenerata (la musica proibita nella Germania nazista e nell’Italia fascista perché ritenuta decadente e dannosa) e alla musica dell’esilio. L’intento del festival è riscoprire quelle pagine musicali troppo a lungo dimenticate per far rivivere il genio creativo dei loro compositori e riflettere sulla Shoah da un diverso punto di osservazione.

Il Festival, nato nel 2014, è dedicato infatti ai compositori, ebrei e non, perseguitati dal regime fascista e da quello nazista per il loro impegno culturale e la loro attività artistica. Molti di questi musicisti si sono salvati trovando rifugio nell’esilio, fuori dall’Europa, ma tanti sono stati catturati dai nazisti, imprigionati e deportati nei campi di concentramento e di sterminio dove morirono. Pochissimi di loro sono invece sopravvissuti. La loro arte fu etichettata come “degenerata” perché non corrispondente ai canoni estetici della “purezza” ariana.

Fin dai primi concerti, la rassegna si è distinta per la proposta innovativa di musiche inedite, o sconosciute ai più, in quanto escluse dai repertori e dai circuiti teatrali a partire dalla promulgazione delle leggi razziali emesse dal regime fascista e da quello nazista nel 1938. Numerose sono state infatti le prime esecuzioni assolute, mondiali o italiane, che ne hanno arricchito i calendari, frutto di approfondite ricerche storiche e filologiche. I curatori del Festival hanno intrecciato infatti rapporti significativi con diversi studiosi dell’argomento, sparsi in tutto il mondo, e con i parenti dei compositori oggetto delle loro ricerche.

Il Festival Viktor Ullmann è organizzato dall'Associazione Musica Libera di Trieste con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e di vari partner, tra cui la Comunità Ebraica di Trieste.