"Tante Donne, un solo Cuore": come partecipare al concorso fotografico

L’Associazione La Biennale Giuliana d’Arte promuove il concorso fotografico "Tante Donne, un solo Cuore" in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Ecco come partecipare

Un calendario ricco di interessanti proposte quello realizzato anche quest'anno dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Trieste in collaborazione con diverse realtà locali nell’ambito della Giornata Internazionale della Donna. Tra questi, l’Associazione La Biennale Giuliana d’Arte promuove il concorso fotografico "Tante Donne, un solo Cuore".

"Il tema del Concorso è legato alla figura femminile, vista nella sua vita lavorativa e famigliare, che la vede talvolta, durante questo difficile periodo, come principale e sensibile interprete."

Requisiti

Sono invitati a partecipare al concorso gli appassionati di fotografia maggiorenni e non professionisti residenti in Regione che hanno saputo riprodurre, o si accingono a farlo, la figura femminile con diverse tecnologie. Ogni concorrente potrà partecipare con una sola immagine e quest'ultima dovrà poter essere riproducibile. Inoltre, le immagini non potranno riportare dati identificativi del partecipante per garantirne l'anonimato in fase di valutazione.

Come partecipare

La scadenza del Bando di Concorso è fissata al 31 marzo 2021. Il Bando di Concorso è visibile sulla pagina Facebook: Biennale-Trieste. Per maggiori informazioni scrivere a: biennale-trieste@outlook.it.

Qui il bando.

Premi e riconoscimenti

La Commissione premierà i primi tre classificati. Al primo andrà un buono acquisto di 250 euro; al secondo di 150 e al terzo di 100.