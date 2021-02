TheFork lancia il concorso dedicato agli innamorati del buon cibo

Secondo i dati di TheFork gli italiani hanno subito ripreso l’abitudine di pranzare fuori, le prenotazioni online dei ristoranti della prima settimana con l’Italia prevalentemente in zona gialla, segnalano infatti una ripresa dei pranzi fuori casa, con numeri che tornano ai livelli pre-Covid.

La scorsa settimana le prenotazioni sulla piattaforma sono cresciute nelle zone gialle del 34%. Per quanto riguarda le cucine più prenotate troviamo al primo posto quella di pesce, seguita giapponese e dalla pizza.

Il concorso

L’attesa è adesso per il weekend, durante il quale si festeggiano gli innamorati. Oltre alle Gift Card acquistabili sul sito ufficiale di TheFork per festeggiare la festa più romantica dell'anno, la piattaforma per le prenotazioni online di ristoranti continua i festeggiamenti lanciando per San Valentino sui propri social un concorso dedicato a tutti gli innamorati del buon cibo: basta utilizzare l'hashtag #acenaconthefork. Visitando la pagina Instagram di TheFork dal 14 febbraio 2021 al 28 febbraio 2021 sarà possibile partecipare all'iniziativa. Bisognerà commentare taggando un amico e mettere mi piace alla pagina di TheFork per partecipare all’estrazione di 40 Gift Card dal valore di 25 euro, spendibili in 7000 ristoranti associati entro di 18 mesi sia a pranzo sia, appena possibile, a cena.

La mission di TheFork è mettere in contatto utenti e ristoranti, con una rete di oltre 80.000 ristoranti partner in tutto il mondo. Con 22 milioni di recensioni e 28 milioni di download della sua app, TheFork è diventata la soluzione più smart per prenotare un tavolo. Inoltre, per i ristoranti, TheFork fornisce un software, TheFork Manager, che consente di ottimizzare le prenotazioni e le operazioni, e di migliorare servizio e ricavi.