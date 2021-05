Giornata Internazionale dei Musei: arriva il concorso a premi per divulgare la cultura

In occasione della Giornata dei Musei 2021, Wikimedia invita i lettori a completare e migliorare la presenza dei musei su Wikipedia, Wikimedia Commons e Wikidata. Un vero e proprio concorso in cui si potrà migliorare i dati sui musei in Austria, Francia, Germania, Italia e Svizzera. Ecco i premi in palio

Si avvicina la Giornata Internazionale dei Musei, organizzata il 18 maggio da Icom (International Council of Museums) da oltre 40 anni. A causa della pandemia da Covid-19, però, i musei e il settore culturale sono tra i più colpiti. Tuttavia, questa crisi funge da catalizzatore per innovazioni cruciali e in particolare, ha posto una maggiore attenzione sulla creazione di nuove forme di esperienza e diffusione culturale.

Ecco che allora, Wikimedia Svizzera, Austria, Germania, Francia e Italia hanno unito le loro forze per sostenere l'iniziativa, nonostante le attuali circostanze, riaffermando che la cultura non conosce barriere e continua a vivere anche nel mondo virtuale. Molti musei hanno garantito libero accesso alle loro piattaforme online, rilasciando immagini e informazioni ad alta risoluzione, oppure organizzando visite alle esposizioni in forma virtuale.

L'obiettivo della Giornata è quello di aumentare la consapevolezza del fatto che «i musei sono un importante vettore di scambio culturale, arricchimento delle culture e sviluppo della reciproca comprensione, cooperazione e pace tra i popoli».

Dunque, per la Giornata dei Musei di quest’anno, Wikimedia invita i lettori a completare e migliorare la presenza dei musei su Wikipedia, Wikimedia Commons e Wikidata. Sarà un vero e proprio concorso in cui si potrà migliorare i dati su Wikidata dei musei in Austria, Francia, Germania, Italia e Svizzera. Inizierà il 3 maggio 2021 e terminerà il 18 maggio 2021.

Quindici premi per tre categorie

Il concorso è diviso in tre categorie:

Musei in Austria, Francia, Germania, Italia e Svizzera;

Persone impiegate nei musei in Austria, Francia, Germania, Italia e Svizzera (per esempio curatori, direttori museali, scienziati);

Soggetti ed eventi nei musei in Austria, Francia, Germania, Italia e Svizzera (per esempio dipinti, esibizioni).

Ci sono 5 premi per i primi 5 contributori in ciascuna delle 3 categorie per un totale di 15 premi. I premi consistono in acquisti o buoni per negozi online di musei selezionati, ciascuno con un valore fino a 150 euro. L'obiettivo del concorso è quello di accumulare il maggior numero di punti. I punti vengono acquisiti modificando gli item di Wikidata che riguardano i musei in Austria, Francia, Germania, Italia e/o Svizzera.

