Perfetta a colazione o per farcire i tuoi dolci: la ricetta della confettura di uva

Settembre si avvicina, un nuovo mese che porterà sulle nostre tavole tanti buonissimi prodotti di stagione. Tra questi l'uva nera, ricchissima di proprietà nutritive, ricca di acqua, carboidrati e zuccheri, un prodotto che contiene un'elevata quantità di vitamine e fibre.

L'uva ha proprietà antiossidanti e antitumorali ed è perfetta per la confettura. Grazie alle sue qualità infatti, avremo dei dolci vasetti da poter sfruttare nel corso dell'anno per farcire dolci, torte o per fare colazione. Ecco quindi come preparare la confettura di uva nera, è semplice e veloce.

Ingredienti

1 kg di uva nera;

15 gr di pectina;

170 gr di zucchero;

buccia di limone;

pectina.

Procedimento

Iniziate mettendo gli acini sgranati in una casseruola e cuocete per circa 20 minuti. Passate nel passaverdura separando quindi succo e polpa da semi e buccia.

Aggiungete al succo 150 grammi di zucchero. Cuocete per meno di mezz'ora.

Aggiungete la pectina, la buccia del limone e lo zucchero rimanente. Portate a ebollizione e mescolate sempre fino ad ottenere un composto più denso. Versate il composto bollente in barattoli di vetro, chiudere e capovolgere i barattoli. Infine, fate raffreddare.