Movimento Grandi Minuti: l'idea creativa di un'azienda diventa virale

Pasta la victoria: anche grazie allo slogan semplice ma con un richiamo rivoluzionario il Movimento Grandi Minuti (MGM) ha vinto la sua battaglia. I numeri dei minuti di cottura sui pacchi della pasta saranno scritti a caratteri cubitali. E da meno di un mese, infatti, che in tutti i supermercati è disponibile la nuova confezione di una nota pasta napoletana con i minuti di cottura scritti a caratteri giganti approved by #MGM: l’idea creativa di una nota agenzia torinese, la HUB09, è diventata virale e vincente.

L'idea creativa

Quante volte abbiamo cercato il minutaggio sulla confezione perdendo la vista e imprecando prima di trovarlo? Partendo da questa riflessione, avuta proprio mentre stava per cucinare un bel piatto di spaghetti, Marco Faccio, il capo dell'agenzia HUB09 ha avuto un'intuizione di successo.

Ha voluto verificarla, insieme al suo team, con una veloce analisi del web, rendendosi conto che tra post e meme irriverenti, fossero già tantissimi a essere solidali nella battaglia dei minuti scritti più grandi. Ha poi voluto vedere, un po’ per scherzo, la prima reazione sui social, pubblicando sulla pagina di Hub09 un primo pacchetto di spaghetti con la marca HUB09 e i minuti di cottura scritti a caratteri giganti.

Il test iniziale ha funzionato ed è stato accolto con grande entusiasmo. A questo punto è stata architettata una campagna virale: tutte le confezioni delle maggiori marche italiane sono state rifatte con i tempi di cottura indicate a caratteri cubitali.

Dall'agenzia di Torino, con sede in Corso Casale, l'idea si è diffusa rapidamente, raggiungendo le radio, i giornali, le tv, le pagine web con migliaia di condivisioni, like, interazioni. Gli amici del Movimento Grandi Minuti sono in costante aumento, come le risposte divertenti dalle marche del settore e non solo. L’azienda napoletana produttrice di pasta già nel primo giorno di vendita ha visto crescere i suoi ordini, mentre HUB09 dopo questo successo pensano già alla prossima sfida.