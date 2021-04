Le congiunzioni di aprile 2021: gli eventi astronomici da non perdere

Dopo la splendida Luna piena che ha accompagnato la fine di marzo, ecco che anche il quarto mese dell'anno offrirà diversi spettacoli nel cielo per gli appassionati di astronomia e non: ecco le congiunzioni da non perdere

Aprile è arrivato e con esso anche la tanta attesa primavera. Dopo la splendida Luna piena che ha accompagnato la fine del mese di marzo, ecco che anche il quarto mese dell'anno offrirà diversi spettacoli da non perdere per gli appassionati di astronomia e non. Un mese ricco di eventi già a partire dalla settimana prossima, dove, tra il 6 e il 7 aprile, la Luna si troverà in congiunzione rispettivamente con Saturno e con Giove.

Le congiunzioni

Nel dettaglio, tra le prime luci dell'alba del 6 aprile, insieme alla Luna calante, sarà possibile scorgere il pianeta Saturno, seguito da Giove. Infatti, proprio il giorno successivo alla congiunzione Luna-Saturno, la falce di Luna calante sorgerà vicina a Giove. Possiamo osservare questi corpi celesti prima del sorgere del Sole il 7 aprile.

E le congiunzioni non terminano qui: il giorno 11 aprile, Marte si troverà in congiunzione con la stella Elnath (Beta Tauri) e successivamente - giorno 17 aprile - con la Luna crescente. Poche ore dopo la fase di Luna Nuova, il quasi impercettibile falcetto lunare tramonterà la sera del 12 aprile insieme a Venere. L'osservazione di questi astri sarà problematica, data la vicinanza al Sole, la luce del crepuscolo e la modesta altezza sull'orizzonte. L'evento merita comunque di essere citato in quanto preannuncia il ritorno di Venere nel cielo della sera dopo una lunga assenza.