Febbraio è il mese delle congiunzioni: i prossimi eventi astronomici da non perdere

Tra pianeti, congiunzioni e costellazioni, ecco i fenomeni e gli eventi da non perdere per gli appassionati di astronomia nella seconda metà di febbraio

Questo mese è pronto ad offrirci eventi astronomici spettacolari. Tra pianeti, congiunzioni e costellazioni, dopo la congiunzione di Giove e Venere nella prima metà di febbraio, ecco i fenomeni da non perdere per gli appassionati e non nella seconda metà del mese.

Congiunzione Luna e Marte

Potremmo definire questo febbraio 2021 come il mese delle congiunzioni: la prossima sarà infatti il 18 febbraio, dove la Luna e Marte si incontreranno dando vita ad un meraviglioso e imperdibile spettacolo. Come leggiamo su vercalendario.info, una congiunzione si verifica quando - osservato dalla Terra - un oggetto astronomico ha sia la stessa, o quasi, ascensione retta e la stessa longitudine eclittica della Luna. Ed è proprio alle 17.47 di questo mese che Marte si troverà a 4.1 gradi nord dalla Luna crescente, a un giorno dal Primo Quarto, vicina al pianeta rosso nella costellazione dell’Ariete.

Altri eventi

Un’altra congiunzione serale, il 19 febbraio, sarà quella tra la Luna al Primo Quarto con le Pleiadi. Le Pleiadi sono un ammasso aperto visibile nella costellazione del Toro. Questo ammasso, piuttosto vicino, conta diverse stelle visibili a occhio nudo; anche se dagli ambienti cittadini solo quattro o cinque delle stelle più brillanti sono visibili, da un luogo più buio se ne possono contare già dodici. Comparirà, poi, anche un interessante allineamento tra Marte, Luna e la stella Aldebaran. Infine, il 23 febbraio, potremo assistere ad un'altra spettacolare congiunzione prima dell’alba. I protagonisti questa volta saranno Saturno e Mercurio.