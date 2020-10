Un batuffolo con grandi e buffe orecchie: ecco il dolcissimo coniglio di mare

Un mollusco nudibranchio appartenente alla famiglia Discodorididae: si chiama Jorunna parva, ed è un animale presente soprattutto nel Giappone. Un tipo di lumaca molto particolare soprannominata "coniglio di mare". Come mai? Basta guardarla: aspetto peloso, vive sott'acqua e ha delle "orecchie" nella parte frontale simili a quelle di un coniglio, anche se in realtà queste ultime sono due appendici sensoriali e servono all'animale per sentire stimoli chimici e tattili. Il suo aspetto ricorda quello di un dolce coniglietto ed è proprio per questo motivo che l'animale è diventato famoso, facendo intenerire il mondo intero. Grazie ad alcuni utenti di Twitter che hanno postato numerose foto di questo particolarissimo esemplare, oggi il coniglio di mare è conosciuto in tutto il globo.

Si trova principalmente nell’oceano Indiano, vicino alle coste della Tanzania e delle Seychelles, ma anche nell'oceano Pacifico e dunque nelle Filippine, in Giappone e nelle coste della Papua Nuova Guinea. La sua colorazione varia dal giallo al bianco. Come si legge su curiosandosiimpara.com, in realtà, questa lumaca di mare è stata scoperta per la prima volta nel 1938 ad est dell'arcipelago giapponese e misura circa 2,5 centimetri. Sono ermafroditi e vivono all'incirca un anno.

(Foto Today)