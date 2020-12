McDonald's sbarca su Just Eat: anche a Trieste consegne gratuite fino a fine anno

Just Eat annuncia la nuova partnership con McDonald’s, per la consegna a domicilio con McDelivery. Focus del nuovo accordo le grandi città e una previsione entro inizio dicembre di una copertura dei primi 40 ristoranti in 14 città lungo la penisola.

Nell’anno in cui l’hamburger si conferma ancora come la cucina più ordinata dagli italiani dopo la pizza, come evidenziato dai risultati del quarto Osservatorio annuale sul mercato dell’online food delivery, ecco allora che McDonald’s fa il suo ingresso su Just Eat, offrendo un servizio di delivery con consegna gratuita fino alla fine dell’anno.

La fase di avvio della collaborazione inizierà nelle seguenti città: Trieste, Milano, Roma, Genova, Firenze, Napoli, Ferrara, Torino, Catania, Padova, Parma, Pisa, Modena e Reggio Emilia. Con l’obiettivo di diventare sempre più capillari sul territorio nazionale, il piano di espansione proseguirà nel 2021 con l’aggiunta di nuove città servite.