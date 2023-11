Storie triestine tra prodotti tipici e degustazioni, Còntime apre in città

Verrà inaugurato domani, 15 novembre 2023, in via Roma 24/B a Trieste, alla sola presenza delle autorità, Còntime, il luogo dove sentire il racconto del prodotto locale attraverso le storie di Trieste. Dopo l'inagurazione, sul sito contimetrieste.it sarà possibile trovare maggiori informazioni sugli orari di apertura al pubblico, possibilità di visita e degustazione.

Il progetto, il team, la mission

Dopo vari mesi di preparazione e studio, il locale sarà il luogo in cui Elena, Evita e Alessia racconteranno le storie di Trieste attraverso i prodotti tipici in un’esperienza degustativo narrativa inedita per la città. Il progetto imprenditoriale nasce sia per i triestini che per i turisti, sempre più numerosi, che amano scoprire i territori attraverso i prodotti enogastronomici. Le degustazioni di Còntime saranno disponibili sia per i singoli che per piccoli gruppi, senza la necessità di prenotazione.

Un team tutto al femminile anche a supporto delle imprenditrici, dall’illustratrice Daria Tommasi all’architetto Sabina Bonfanti e tutto molto caratteristico, a partire dai nomi delle degustazioni: Un bìc, Un fià, Sài roba e Underwater. Anche i dettagli sono frutto di collaborazioni locali: il grembiule ideato da Còntime è creato da FabTailors sezione donna - atelier in Trieste.

Esperienze, si diceva, che partono mescolando storie e prodotti come vini, oli, liquori, birre, miele, erbe e infusi, confetture, salumi e formaggi, tutti rigorosamente triestini.

Alla base del progetto di business c’è Elena Parovel, che nasce in una delle più antiche famiglie di produzione di vino e olio a Trieste, Evita Liranzo Parovel, attiva nel settore della moda ed Alessia Manella, la cantastorie ufficiale che accoglierà i clienti attorno ad un tavolo per raccontare il territorio e i sui produttori, le storie triestine con i più stravaganti aneddoti della città.

“La visione è precisa: creare in città lo “stop by” dove poter fare esperienze degustative del territorio. Attraverso l’impeto di un racconto fresco e genuino di prodotti locali, Còntime rappresenta lo spazio in cui poter fare la spesa di storie e prodotti grazie ad una formula narrativa moderna e schietta. In un mix di disegni, parole, gusto e olfatto ognuno potrà scoprire i prodotti di Trieste, portarli a casa o farseli spedire e perché no, tornare con gli amici per degustare insieme un altro racconto” dichiara Elena Parovel, l’ideatrice del format Còntime.

Sul sito contimetrieste.it maggiori informazioni sugli orari di apertura, possibilità di visita/degustazione etc.