Regione Fvg: prorogato fino al 30 ottobre il sostegno finanziario per il pagamento della tassa automobilistica

La Regione Friuli Venezia Giulia ha prorogato fino al 30 ottobre 2021 la possibilità di richiedere un sostegno finanziario al pagamento della tassa automobilistica di possesso relativa all'anno 2020, una misura adottata per mitigare gli effetti legati alla situazione di emergenza sanitaria. I beneficiari sono i titolari di autorizzazione NCC - noleggio con conducente e i titolari di licenza taxi rilasciate dai Comuni del territorio regionale.

Come funziona

Il sostegno finanziario è erogato nella misura del 50 per cento dell’importo, effettivamente sostenuto nell’anno 2020, per il pagamento della tassa automobilistica di possesso, in relazione all’anno 2020, nei limiti delle risorse disponibili, secondo un criterio di ordine crescente dell’importo rimborsabile.

Come già accennato, possono accedere al contributo sia i titolari di autorizzazione per il noleggio con conducente e i titolari di licenza taxi sia i titolari di autorizzazione per l’effettuazione di servizi di noleggio autobus con conducente.

Come fare domanda e documenti da presentare

La domanda di contributo, in bollo da 16,00 euro e sottoscritta dal richiedente in forma di autocertificazione, viene formulata esclusivamente compilando il modello presente sulla pagina dedicata della Regione (clicca qui).

La domanda deve essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Infrastrutture e territorio - Servizio Motorizzazione Civile Regionale - Via Popone, 67 - 33100 Udine, con indicazione del seguente oggetto: “Contributi tassa automobilistica per NCC e servizio taxi”.

Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

la copia di un documento d’identità valido del richiedente;

fotocopia della/e ricevuta/e del pagamento della tassa automobilistica di possesso relativa al veicolo/i in uso per l’attività di NCC e di servizio taxi, in relazione all’anno 2020;

fotocopia della carta di circolazione o del Documento unico relativo ai mezzi al fine di attestare la destinazione d’uso del veicolo;

dichiarazione assolvimento bollo (eventuale).

Per maggiori informazioni e per scaricare tutti i documenti necessari vai alla fonte (Regione Auonoma Friuli Venezia Giulia).