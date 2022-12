Il futuro sostenibile dell'industria marittima in Fvg: al via il convegno

Traiettorie e competenze per un futuro sostenibile dell’industria marittima: si parlerà di questo nella due giornate organizzate dal Maritime Technology Cluster (mareFVG) insieme al Central European Initiative, l’Università degli Studi Trieste e AREA Science Park domani, martedì 13, e mercoledì 14 dicembre.

Domani a Ronchi

Con inizio alle ore 17.00 a Ronchi dei Legionari presso la Sala conferenze di MW FEP in via Stoppani 23, si parlerà di Traiettorie per un futuro sostenibile: partendo dai principali player della cantieristica e della nautica si aprirà un dialogo con il tessuto imprenditoriale sulla sfida che non solo ogni azienda sta affrontando e affronterà, ma anche ogni funzione e attività aziendale. Interverranno Alessia Rosolen - Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca università e famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Fincantieri, Groupe Beneteau Italia con la testimonianza di Piccole e Medie Imprese. Registrazione e programma completo al seguente link: https://tinyurl.com/marefvg13.

Temi e obiettivi

Inoltre, nel corso del convegno sarà presentata la Piattaforma M.IND (https://industryfvg.marefvg.it/), sviluppata e gestita da mareFVG, che permette di scoprire le aziende del settore in base alle filiera di appartenenza e ai relativi livelli di dettaglio. La presentazione sarà integrata dai risultati del progetto “Indicatori macroeconomici FVG”, attualmente in fase di esecuzione insieme al Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Trieste e Area Science Park. Il risultato di questa sinergia consiste nel fornire ad ogni azienda presente in M.IND ulteriori informazioni utili all’autovalutazione (self-assessment) ed alla comparazione con terzi (benchmarking). Si tratta di informazioni relative alla propensione all’innovazione, alla crescita ed al credit rating, indicatori della piattaforma Innovation Intelligence FVG, sviluppata e gestita da Area Science Park, e informazioni relative al rating ambientale dell’azienda, calcolato attraverso un indicatore ad hoc sviluppato assieme all’Università degli Studi di Trieste.

L’obiettivo è di approfondire la conoscenza delle aziende regionali che operano nel settore delle Tecnologie Marittime e fornire al territorio stesso uno strumento informativo ed applicativo completo dedicato al settore. Il convegno si concluderà con una Tavola Rotonda dedicata alle iniziative verso la sostenibilità delle PMI. Alle aziende presenti in sala, mareFVG invierà un Business Credit utile ad ottenere un Report completo della propria azienda o di un’azienda competitor (Rating di Modefinance - Agenzia di Rating del Credito).

L'appuntamento a Trieste

Infine, il 14 dicembre con inizio sempre alle ore 15.00 ci si sposterà a Trieste e si parlerà di competenze per la transizione verso la sostenibilità dell’industria navale e nautica: quali sono? Come svilupparle? Un dialogo tra tessuto imprenditoriale locale, mondo accademico ed enti d’istruzione e formazione per presentare i fabbisogni di competenze e collegarli con percorsi didattici futuri. Interverranno università, enti di formazione, cluster europei e la Regione Autonoma FVG. Appuntamento al Savoia Excelsior Palace in riva Mandracchio, 4. Registrazione e programma completo al seguente link: https://tinyurl.com/marefvg14.