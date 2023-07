Centenario de "La coscienza di Zeno", mostra aperta tutta l'estate

Sarà visitabile per tutta l’estate al Museo Sveviano in via Madonna del mare 13 nei consueti orari di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13; il mercoledì anche dalle 14 alle 18) la mostra "La quintessenza di Zeno. 100 anni di un classico moderno" a cura di Riccardo Cepach, responsabile dei musei letterari dedicati a Svevo e Joyce, e Giulia Perosa, assegnista presso l’Università di Udine che ha condotto uno studio critico sul fondo archivistico sveviano e vinto di recente una borsa di ricerca biennale della prestigiosa Fondazione Alexander Von Humboldt grazie ad un progetto di studio sulla psicologia sperimentale ottocentesca e l’opera dello scrittore Federigo Tozzi.

La mostra

Il percorso espositivo racconta il capolavoro di Italo Svevo, La coscienza di Zeno, romanzo che nasce nel 1923 sotto il segno del paradosso: è una delle opere più innovative, profonde, ironiche, moderne che la letteratura italiana abbia prodotto nel primo quarto del Novecento e nessuno se ne accorge. Cento anni dopo, però, se ne parla ancora. Il Museo Sveviano ripercorre la genesi (La partenza di Zeno), la fortuna (L'incidenza di Zeno), le fonti (La sapienza di Zeno), le teorie (La subcoscienza di Zeno) e le tematiche (La dipendenza di Zeno) di questo romanzo che ha saputo trasformarsi in un classico.

La mostra allestita in Museo Sveviano è parte integrante del calendario di manifestazione legate alla celebrazione del centenario dalla prima edizione della Coscienza di Zeno nell’ambito del protocollo siglato per quest’anniversario da Il Rossetti con il Comune di Trieste e LETS - Letteratura Trieste, l’ Università degli studi di Trieste e la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste.

Per maggiori informazioni museosveviano@comune.trieste.it/ Telefono 040 6758182 - 8170. Sito web https://www.museosveviano.it/.