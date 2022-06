Ricette istriane: le cozze alla busara

Oggi vi proponiamo una ricetta tipicamente istriana a base di pesce, ottima sempre e soprattutto durante la bella stagione: le cozze alla busara. Il procedimento è semplice e veloce. Eccolo.

Ingredienti

1 kg di cozze;

4 cucchiai di olio d'oliva;

3-4 cucchiai di pangrattato;

1,5 dl di vino bianco secco;

sale q.b.

3-5 spicchi d'aglio;

1 mazzetto di prezzemolo.

Procedimento

Prendiamo le cozze, che devono essere chiuse, e puliamole accuratamente. Peliamo e sminuzziamo l'aglio. Puliamo e sminuzziamo il prezzemolo. In una larga casseruola riscaldiamo l'olio, al quale aggiungeremo l'aglio e mescoliamo. Aggiungiamo un cucchiaio di pangrattato, la meta del prezzemolo, il vino e portiamo ad ebollizione.

Aggiungiamo le cozze e cospargiamole del prezzemolo rimasto. Copriamo la casseruola e cuociamo a fiamma alta per 10 minuti. Durante la cottura agitiamo la casseruola un paio di volte. Mettiamo le cozze in un piatto da portata. Aggiungiamo al sugo in casseruola il pangrattato rimasto e cuociamo per altri uno-due minuti, dopodiché versiamo il sugo sopra le cozze.

Fonte portoroz.si