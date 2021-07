Cucina istriana: la ricetta delle crespelle al refosco

Oggi vi proponiamo una squisita ricetta dolce, tipica della cucina istriana: le crespelle al refosco. Prepararle è semplice, ecco come fare

Oggi vi proponiamo una ricetta dolce, tipica della cucina istriana: le crespelle al refosco, il vino dal colore rosso rubino intenso del nostro territorio. La squisita ricetta è proposta dal sito portoroz.si, Ente per il turismo Portorose, e il procedimento di preparazione è davvero semplice. Scopriamolo.

Ingredienti

Farina bianca;

olio d’oliva;

un pizzico di sale;

uova;

qualche cucchiaio di latte;

refosco;

mele;

zucchero;

cannella in polvere;

burro;

pangrattato;

zucchero vanigliato (facoltativo).

Procedimento

Per preparare l’impasto sbattiamo le uova col sale e il latte. Ora aggiungiamo a turno il refosco e la farina e sbattiamo fino ad ottenere un impasto denso, ma liquido.

Per la farcitura rosoliamo in una padella le mele grattugiate insieme allo zucchero e la cannella fino ad ottenere una purea. La purea si può anche sostituire con della marmellata (ad esempio di prugne). Sopra qualche goccia d'olio versiamo un po’ d'impasto e friggiamo una crespella. Ricopriamola di farcitura e arrotoliamola. Cospargiamola con la salsina, che abbiamo preparato rosolando il pangrattato sul burro, al quale abbiamo aggiunto lo zucchero vanigliato e il refosco che abbiamo lasciato evaporare per qualche attimo.