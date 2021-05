La ricetta della crostata di mandorle, buona e genuina

La crostata di mandorle è un dessert buono e genuino. Prepararlo non è affatto complicato, occorre poco più di un'ora e farete felice tutta la famiglia. Ecco la ricetta

Ideale per chi ama la frutta secca, la crostata di mandorle è un dessert goloso e genuino tipico delle nostre zone. Preparare questa deliziosa torta non è affatto complicato, occorre poco più di un'ora e potrete gustarla in famiglia. Vedrete che farà felici anche i più piccoli. Ecco la ricetta dal sito ricettemania.it.

Ingredienti per 6 porzioni:

400 gr di mandorle;

250 gr di farina;

150 gr di zucchero;

4 uova;

1 limone;

3 chiodi di garofano;

1 pizzico di cannella.

Procedimento

Per prima cosa tritate le mandorle spellate con lo zucchero, ottenuta una farina fine bisogna mescolarne metà con la farina bianca e unire la scorza grattugiata del limone. Aggiungete al composto 3 albumi e mescolate fino ad ottenere un composto sodo e ben compatto. Fatelo riposare a temperatura ambiente per almeno mezz'ora, coperto con un canovaccio.

Nel frattempo mescolate in una ciotola il resto del trito di mandorle con i chiodi di garofano schiacciati, la cannella e i tuorli messi da parte più l'uovo rimasto intero; amalgamate bene il tutto fino ad ottenere una crema soffice e liscia.

Riprendete ora la pasta della crostata di mandorle, dividetela a metà e stendete entrambe in due sfoglie tonde; con una rivestite uno stampo, a sua volta rivestito con un foglio di carta forno da 24-26cm di diametro. Bucherellate la base con una forchetta e versate la crema alle mandorle, poi coprite la crostata con l'altro disco di pasta facendo aderire bene i bordi. Infornate la crostata di mandorle per circa 40 minuti, o comunque fino a cottura, in forno preriscaldato a 180°.