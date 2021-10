Crostata alle more: un dolce da preparare in casa delizioso e profumato

Per gli amanti dei dolci fatti in casa oggi vi proponiamo un dolce intramontabile, perfetta da gustare a colazione o dopo pranzo: ecco la ricetta della crostata alle more

Ingredienti

Pasta frolla 400 g;

latte 400 ml;

zucchero semolato 100 g;

1 uovo + 3 tuorli;

farina 00 40 g;

burro 20 g;

1 scorza di limone;

1 stecca di cannella;

more fresche 250 g;

zucchero a velo q.b.

Preparazione

Prendiamo uno stampo per torta del diametro di 22 cm, foderiamo la base con della carta da forno, mentre imburriamo e infariniamo la parete. Spolveriamo il piano di lavoro con un po' di farina e stendiamo la pasta frolla dandole una forma circolare, fino a raggiungere lo spessore di circa 1 cm. Prendiamo delicatamente la frolla e trasferiamola nello stampo; arricciamo leggermente i bordi in modo da decorarlo. Per facilitarci l'operazione, possiamo stendere la frolla su della carta da forno e poi farla scivolare delicatamente dentro allo stampo.

In una boule uniamo l'uovo e i tuorli, aggiungiamo lo zucchero e lavoriamo con le fruste elettriche per alcuni minuti. Aggiungiamo poi la farina e amalgamiamo il tutto. Nel mentre facciamo riscaldare leggermente il latte con la scorza di limone, la stecca di vaniglia e il burro. Non appena il latte si è intiepidito, togliamo dal fuoco, uniamo il composto di uova e mescoliamo velocemente con una frusta in modo che non si formino i grumi. Rimettiamo sul fuoco e senza smettere mai di mescolare facciamo addensare la crema.

Non appena la crema è pronta, eliminiamo la scorza del limone e la stecca di vaniglia e facciamo intiepidire avendo l'accortezza di rigirarla di tanto in tanto per evitare che si formi la pellicola sulla superficie. Una volta che la crema è tiepida, bucherelliamo il fondo della frolla con i rebbi di una forchetta e versiamo sopra la crema. Livelliamo bene con una spatola e inforniamo a 180° per 30 minuti circa. L'ideale sarebbe una cottura in forno statico. Una volta cotta, sforniamo e facciamo intiepidire.

Quando la crostata è tiepida, non ci resta che lavare e asciugare le more per poi distribuirle uniformemente sulla base di crema. Come tocco finale, diamo una spolverata di zucchero a velo e serviamo.