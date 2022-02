I triestini amano la cucina vegana: lo studio

Più attenzione ad ambiente, salute e benessere: presentati da Just Eat i risultati della ricerca condotta insieme a BVA Doxa che mostrano l'apprezzamento degli italiani per la dieta vegana e vegetariana. La ricerca ha analizzato nel dettaglio l’atteggiamento degli italiani rispetto al fenomeno vegano e vegetariano, la riduzione del consumo di prodotti animali nella popolazione e le motivazioni alla base di chi sceglie questo tipo di regimi alimentari. Dallo studio emerge che Trieste è tra le città più attive nel food delivery di cucina vegana.

I risultati

Gli italiani riconoscono alla scelta vegana una scelta salutare (55%) e basso impatto ambientale (57%). Tra i piatti più ordinati troviamo l’hamburger, la pizza e il poke in versione vegana.

La ricerca ha svelato che, pur essendo un popolo principalmente onnivoro, gli italiani prestano una maggiore attenzione al consumo di proteine animali rispetto al passato per limitare gli effetti negativi sulla salute. Non manca anche la sperimentazione fuori casa, con il 28% degli italiani che ha ordinato piatti vegani al ristorante e il 19% che ha cenato in ristoranti specializzati in cucina vegana. Il 39% ha invece acquistato spesso prodotti vegani al supermercato, grazie anche all’ascesa dei sostituti della carne. La scelta di questi prodotti è motivata dal loro elevato contenuto di verdure (42%).

La cucina vegana a Trieste

L’Osservatorio Just Eat conferma una crescita di ristoranti specializzati in cucina vegana a Trieste, che registrano +15% nel 2021, dopo già un’importante crescita nel 2020 che aveva visto un +82%. Tra questi spiccano Plantas Vegan Fast Food che offre hamburger e sfiziosità vegane, Genuino che propone primi, contorni, insalate, panini, hamburger in chiave vegana e Crops Salads Soup & Co che presenta un menù fatto di zuppe, wrap, sandwich, insalate e yogurt in versione vegana.