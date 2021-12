Il segreto per strepitose zuppe e brodi caldi: la ricetta del dado homemade

L'inverno sta per arrivare e questo è senza dubbio il periodo ideale per gustare invitanti zuppe e brodi caldi per contrastare l'arrivo del freddo. Quale modo migliore se non quello di assaporare un buon brodo preparato con un 'dado' vegetale genuino e fatto in casa? Ecco la ricetta.

Ingredienti

100 gr di cipolla;

1 spicchio d'aglio;

1 ciuffetto di prezzemolo;

30 gr di sedano;

120 gr di patate;

100 gr carote

1 cucchiaio olio extravergine di oliva;

150 gr di sale;

1 pizzico di pepe.

Procedimento

Tagliate a pezzetti le verdure dopo averle lavate e sbucciate. Cucinatele in padella con un filo d'olio mescolando di continuo, a fiamma viva, per 10 minuti. Abbassate la fiamma e proseguite la cottura per altri 5 minuti.

Unite il sale e il pepe e continuate la cottura per 10 minuti, a fiamma bassa, sempre mescolando. Trasferite il composto in un frullatore per ottenere una crema liscia e omogenea. Rimettete la purea di verdure ottenuta in padella e fate cuocere per altri 5 minuti a fiamma bassa in modo che i liquidi evaporino completamente.

Rovesciate il composto ottenuto su un foglio di carta forno formando un rettangolo, lasciate intiepidire, poi congelate per 10 ore. Trascorse le ore necessarie, uscite il vostro rettangolo di verdure dal freezer e ricavate tanti piccoli dadi, basterà tagliare il rettangolo. Conservateli in freezer.