Dal Carso al Collio, il Fvg tra le mete preferite dal turismo del vino

Quello del vino è un settore in continua espansione ma che purtroppo ha visto negli ultimi anni una brusca frenata a causa della pandemia, fortunatamente però arrivano dalle ultime analisi dati positivi: il miglioramento del clima di fiducia rispetto al 2020 sta portando il settore a credere nella possibilità di ripartire con grande rapidità. I dati sono riportati nel XVIII Rapporto sul turismo del vino, presentato al Vinitaly 2022 da Città del vino, Donne del vino e Associazione Puglia in più.

Come leggiamo sul sito del Gambero Rosso, le anticipazioni dello studio, che sarà presentato a Roma nei prossimi mesi, dicono che sei Comuni su dieci, tra quelli aderenti alle Città del vino, considerano la pandemia un fenomeno temporaneo e che il 57% di essi prevede un ritorno ai grandi numeri già entro il 2022. Per i più pessimisti, pari a un 29%, ci sarà da attendere tutto il 2023. Anche il ruolo delle istituzioni sarà fondamentale: i padiglioni di Veronafiere sono stati la sede più opportuna per chiedere al Governo e al Ministro delle Politiche agricole l’istituzione di una cabina di regia formata dalle migliori competenze nell’enoturismo.

L’offerta enoturistica: la classifica

Ma quali sono i luoghi preferiti dai turisti quando si tratta di fare una vacanza all'insegna del buon vino del territorio? Come indica il Rapporto, sono sette le regioni italiane premiate, tra cui anche la nostra.

Friuli Venezia Giulia, Toscana, Piemonte, Veneto e Trentino Alto Adige sono le regioni preferite, seguono poi Sicilia e Puglia nella classifica del gradimento dell’enoturista, che si muove attratto, prima di tutto, da cultura e arte, paesaggio, poi dalla qualità e notorietà dei vini, dalla capacità di accogliere gli stranieri e dalla varietà dei territori. Questa la classifica completa:

Toscana Piemonte Veneto Trentino-Alto Adige Friuli-Venezia Giulia Sicilia Puglia

Fonte: Gambero Rosso, XVIII Rapporto sul turismo del vino