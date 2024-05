Trieste prima città in regione per movida, tredicesima in Italia

Un'analisi dettagliata in cui sono state prese in esame le 50 città più grandi d’Italia. Il focus si è basato sul numero di bar e ristoranti presenti, la disponibilità di hotel, la presenza di club e discoteche, il prezzo medio degli alberghi e dei cocktail e i costi di trasferimento da e per l’aeroporto. Lo scopo dell'indagine è quello di verificare quanta "movida" c'è nelle principali città del Belpaese. Scontato che la risposta sia stata Roma e Milano che si confermano come capitali del divertimento. E Trieste? Nella classifica stilata da BonusFinder Italia, piattaforma dedicata ai giocatori di casinò online, il capoluogo giuliano si piazza al primo posto in regione.

I dati in regione

La nostra città, prima in regione, conquista il 13° posto a livello nazionale con 943 tra bar e ristoranti, 377 hotels (immaginiamo siano conteggiati anche i B&B ndr) con un prezzo medio di 138,5 euro, cinque tra clubs&disco e un prezzo medio dei cocktail a 8 euro.

Al secondo posto in regione troviamo Udine (26a a livello nazionale), stando a quanto riporta BonusFinder Italia, conta 349 tra bar e ristoranti, 94 hotel con un prezzo medio di 102,5 euro, sette club&disco, un prezzo medio dei cocktail di 8 euro. Pordenone e Gorizia, invece, non sono riuscite ad entrare nella classifica dei top 50 italiani e, di conseguenza, non sono citate.