Facebook: come scoprire se i tuoi dati sono stati hackerati

I dati rubati dai profili Facebook possono essere usati dagli hacker per compiere furti di identità o frodi varie. Ad affermarlo sono alcuni esperti e ricercatori dopo che l'azienda di cyber intelligence Hudson Rock ha svelato come gli utenti i cui account sono stati violati sono oltre mezzo miliardo. Tra le informazioni di cui i pirati informatici sono venuti in possesso ci sono password, generalità, spostamenti, indirizzi email, relazioni personali e numeri di telefono. E tra i dati personali hackerati ci sarebbero anche quelli di Facebook, la piattaforma social più utilizzata al mondo. Ma come fare a scoprire se si è tra i soggetti coinvolti?

Come scoprire se i tuoi dati sono stati hackerati

Come leggiamo su Sky Tg24, alcuni siti aiutano a scoprire se i propri dati sono stati hackerati o meno. Il più celebre è Have I Been Pwned. Occorre inserire la propria mail o il proprio numero di telefono per scoprire se e quante volte queste informazioni sono state violate. Un altro sito che si può utilizzare, in questo caso per scoprire solamente se il proprio numero di telefono è stato hackerato, è The News Each Day.

Cosa fare in caso di violazione

Se scoprite che i vostri dati sono stati violati, l’unica cosa da fare è cambiare le password legate ai siti compromessi. Gli esperti consigliano, comunque, di non usare più il numero di telefono associato a Facebook per l'autenticazione a due fattori.

Le raccomandazioni del Garante per la Privacy

Per riconoscere un probabile attacco hacker, il Garante per la Privacy invita a fare attenzione alle anomalie sul cellulare, come l'improvvisa assenza di campo in luoghi in cui normalmente la ricezione è buona: potrebbe essere il segnale che un criminale si è impossessato del nostro numero di telefono per usarlo a scopo fraudolento. In tal caso bisogna contattare subito il call center del proprio operatore per verificare che qualcun altro non abbia chiesto e ottenuto il trasferimento dei nostri numeri su un'altra Sim.

Il Garante invita anche a tutti gli utenti di "diffidare di eventuali messaggi di testo provenienti dal numero di telefono di persone che conosciamo, con i quali vengano chiesti soldi, aiuto o dati personali, perché potrebbe trattarsi di una truffa azionata da malintenzionati che si sono impossessati della nostra numerazione".

