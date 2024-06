Relazioni di coppia, anche a Trieste si fa meno sesso

In Friuli Venezia Giulia, come nel resto dell'Italia, si fa sempre meno sesso. È ciò che emerge dai dati dell'ultimo rapporto Censis sull'attività sessuale degli italiani: in tutta la penisola si contano 220mila persone che, pur vivendo una relazione di coppia, non fanno sesso. Le coppie che non hanno rapporti sessuali vengono definite “coppie bianche” e le principali cause individuate sono lo stress, la vita frenetica e la mancanza di tempo di qualità con il proprio partner.

Perché non si fa più sesso

I dati Censis sono stati confermati da un sondaggio effettuato ad aprile 2024 tramite la community di Elisa Caltabiano, esperta di piacere femminile, al quale hanno risposto 200 persone. I dati emersi ci parlano di coppie che non fanno mai sesso (4,47 per cento) o comunque molto raramente/ogni sei mesi (10,06 per cento). La motivazione principale per la quale si fa poco sesso è che quest’ultimo non risulta essere più tra le priorità della coppia (35,11 per cento). Le cause principali per le quali invece non si fa più sesso sono la mancanza di tempo (29,7 per cento) e lo stress (22 per cento).

Il fattore positivo principale che influenza la vita sessuale di coppia è invece il tempo di qualità passato insieme (27,3 per cento). Il quadro composto risulta quindi quello di coppie che fanno fatica a trovare il tempo per avere una buona vita sessuale a causa dei troppi impegni, dello stress dovuto ad una vita frenetica e che non vedono più il sesso come una priorità nella propria quotidianità.

“Quelli emersi dal sondaggio sono solo alcuni dei fattori che impediscono a molte persone di avere una buona vita sessuale - spiega Elisa Caltabiano, esperta in piacere femminile -. Il presupposto è che serve avere un concetto del sesso diverso da quello che abbiamo avuto fino a ora. L’educazione sessuale è fondamentale a tal fine: è infatti impensabile che si impari cosa sia il sesso tramite i porno e non attraverso la voce di educatori professionisti.”

Consigli per migliorare la vita sessuale

Per chi si ritrova nei numeri che sono emersi dal sondaggio e dal rapporto del Censis, Elisa Caltabiano fornisce alcuni consigli al fine di migliorare la propria vita sessuale: