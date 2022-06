Tre vini del Friuli Venezia Giulia tra i migliori al mondo

Il Decanter World Wine Awards 2022 - prestigioso concorso del settore vinicolo in Uk - premia il Friuli Venezia Giulia. Sono state 230 le referenze che hanno guadagnato le medaglie: con tre platinum, otto gold, 125 silver e 94 bronze, il nostro territorio ha riscosso grande successo.

Giunto alla sua 19esima edizione, il Decanter World Wine Awards è il concorso enologico più grande e influente al mondo, affermato a livello internazionale per il suo rigoroso processo di valutazione, che coinvolge i migliori esperti di vino. In tutto sono stati degustati 18.244 vini da tutto il mondo ricercando la qualità tra i produttori di vino a livello globale. Con l’Italia che, nel complesso, è il paese in assoluto con più medaglie.

Le medaglie Platinum per tre vini del Fvg

Nel dettaglio, i risultati ufficiali vedono tre vini regionali premiati con la medaglia platinum, con ben 97 punti ciascuno. Per i Colli Orientali del Friuli sono stati insigniti di questo riconoscimento due vini: il Migale di Pitticco, azienda agricola di Prepotto, e il Sauvignon Zitelle Barchetta di Meroi di Buttrio. Dal Collio, invece, arriva un altro uvaggio, questa volta bianco: lo Stare Brajde di Muzic di San Floriano del Collio in provincia di Gorizia.