Tra Secessione e veganismo si è tenuta all’Antico caffè San Marco la prima DegustazioneVEG organizzata da Vegan Meetup Trieste

Organizzata da Vegan Meetup Trieste, la prima iniziativa vegana triestina, e dal celebre caffè storico di Via Battisti, la DegustazioneVEG: evento unico che in cinque portate ha attirato un pubblico di vegani e non in un'atmosfera di tradizione e sostenibilità

Nella splendida cornice dell’Antico Caffè San Marco, si è tenuto ieri - 23 maggio 2021 - un evento degustazione unico nel suo genere, che ha unito tradizione e sostenibilità, Secessione e veganismo, dando risalto all’alimentazione a base vegetale. Organizzata da Vegan Meetup Trieste, la prima iniziativa vegana triestina, e dal celebre caffè storico di Via Battisti, la DegustazioneVEG ha attirato una cinquantina di persone, vegane e non, che hanno potuto gustare cinque piatti stagionali, interamente a base vegetale, e tre diversi vini certificati bio-vegan. Spaghetti al pesto di aglio orsino e mandorle, polpette di tarassaco e piselli con luppolo e asparagi selvatici in agrodolce, torta di carote con crema chantilly, fatta interamente senza uova e latticini, sono alcuni dei piatti proposti. Ad essi abbinati i vini di montagna biologici dell’Azienda agricola Vallarom, prodotti nel rispetto del territorio e della loro originalità, frutto della terra e del microclima trentino, privi di pesticidi chimici e chiarificanti animali.

"Siamo molto felici dell’esito di questo evento e dell’incredibile risposta che sta ottenendo la nostra iniziativa. Sempre più persone sono alla ricerca di opzioni gustose e accessibili, in linea con i propri principi etici o le proprie esigenze di salute. Con Vegan Meetup Trieste abbiamo l’ambizione di renderci promotrici della scelta vegana a Trieste e dintorni, dando risalto e creando collaborazioni con le realtà cittadine che si dimostrano al passo coi tempi, come il Caffè San Marco" hanno dichiarato Martina Pluda e Athina Krokos, le fondatrici di Vegan Meetup Trieste.

"Da anni il Caffè San Marco è attento alle esigenze di vegani e vegetariani. Nel 2017 abbiamo inserito nel nostro menu opzioni vegetali, dolci e salate. Crediamo e dimostriamo che anche la tradizione sa e deve evolversi per continuare ad essere apprezzata. Per questo motivo abbiamo voluto ospitare la prima DegustazioneVEG di Vegan Meetup Trieste" ha affermato Eugenia Fenzi dell’Antico Caffè San Marco.

I dati che dimostrano un'attenta filosofia di vita

Le diete prive di prodotti e derivati animali sono sempre più diffuse in Italia. Secondo l’indagine Eurispes 2021, i vegetariani e i vegani sono l'8,2% della popolazione. Il 5,8% del campione intervistato si è dichiarato vegetariano e il 2,4% aderisce ad uno stile alimentare vegano. Per il 23,1% di quanti si sono dichiarati vegetariani o vegani questa scelta si inserisce in una più ampia filosofia di vita, che non si esaurisce nell'amore verso gli animali, ma abbraccia una volontà più ampia di prendersi cura del mondo in cui viviamo. Per il 21,3% la decisione si configura come salutista, tendente al benessere dell’essere umano e per il 20,7% come rispettosa nei confronti degli animali. Tra le altre motivazioni c'è anche la tutela dell’ambiente (11,2%).

Vegan Meetup Trieste

Vegan Meetup Trieste è un’iniziativa nata nel 2020 con l’obiettivo di creare uno spazio d'incontro e di scambio informale tra vegani, vegetariani e simpatizzanti, per promuovere la dieta a base vegetale e lo stile di vita vegano, in un clima di convivialità e inclusione. Oltre ad organizzare i meetup, picnic gratuiti e eventi di diverso genere dai quali l’iniziativa prende il nome, Vegan Meetup Trieste raccoglie in una guida social gli indirizzi veg a Trieste e dintorni e lancia nuove collaborazioni con ristoratori locali per ampliare l’offerta vegana. Per scoprirne di più clicca qui.

Foto Vegan Meetup Trieste | Martina Pluda