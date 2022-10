Quali sono gli ingredienti vegetariani privilegiati dai triestini? L'analisi

Il primo di ottobre si è celebrato il World Vegetarian Day, una giornata istituita dalla North American Vegetarian Society nel 1977 per sensibilizzare sui benefici di una dieta vegetariana. In un mondo sempre più attento e responsabile nei confronti delle proprie scelte, anche alimentari, questa giornata rappresenta anche un’occasione per approfondire quali siano le attitudini degli italiani verso scelte che si avvicinino in tutto o in parte al vegetarianismo. HelloFresh, il rivoluzionario servizio di box ricette a domicilio, ha voluto indagare - grazie a una survey veicolata su You Gov Italia - l’importanza che gli alimenti vegetariani rivestono nei menù quotidiani.

Lo studio

Secondo i dati, emerge subito che gli italiani sono un popolo di onnivori con un’attenzione verso scelte vegetariane: sebbene la maggioranza degli individui mangi indistintamente carne, pesce e altri prodotti di origine animale, un italiano su due consuma almeno una volta al mese una ricetta vegetariana o a base di un sostituto della carne, come ad esempio hamburger di soia e cotolette vegetali. Coloro che affermano di consumare anche prodotti vegetariani, poi, sono ben consapevoli dei benefici che una dieta di questo tipo può portare.

La prima motivazione alla base della preferenza di piatti privi di carne o pesce, infatti, è proprio la salute e il benessere fisico: basti pensare che il 37 per cento degli italiani afferma di consumare i prodotti vegetali per sentirsi meglio e il 35 per cento per ridurre l’apporto calorico giornaliero. Importante risulta anche la volontà di diminuire il proprio impatto ambientale (28 per cento).

Quali sono gli ingredienti vegetariani privilegiati?

Le preferenze spaziano dalle più tradizionali verdure (82 per cento, indipendentemente da fascia d’età e genere), ai legumi (79 per cento), ottima fonte di proteine, ai cereali con il 73 per cento delle preferenze. Gli italiani non disdegnano nemmeno i cosiddetti sostituti della carne come la soia (33 per cento) e il tofu (14 per cento), questi ultimi più apprezzati da coloro che seguono un regime alimentare vegetariano/vegano e flexitariano.

Due ricette da leccarsi i baffi

Per il World Vegetarian Day, i culinary expert di HelloFresh hanno pensato a due ricette 100 per cento vegetariane assolutamente gustose e ispirate a cucine di successo, ossia quella autoctona e quella orientale.

Il “risotto agli spinaci con formaggio e nocciole, toma filante e Parmigiano Reggiano” con il mix di formaggi tipicamente italiani (toma e Parmigiano Reggiano) avvolge il palato con la propria cremosità, spezzata piacevolmente dalla croccantezza delle nocciole tostate, tritate grossolanamente, come tocco finale; gli spinaci, infine, con il loro colore verde intenso, arricchiscono il piatto non solo da un punto di vista nutritivo, ma anche visivo.

Di matrice più orientale, i “noodles in salsa di arachidi e tofu glassato con verdure saltate” rappresentano un pasto completo, con il mix di verdure e arachidi (questi ultimi importante fonte di vitamine e sali minerali, utili per la salute della pelle e del sistema nervoso) e il tofu, valida alternativa alle proteine animali.