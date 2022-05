Castelli e ville magnifiche: domenica le dimore storiche aprono gratuitamente le porte al pubblico

Torna domenica 22 maggio la Giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. In tutta Italia apriranno gratuitamente più di 400 meravigliosi luoghi solitamente chiusi al pubblico, tra castelli, rocche, ville, parchi e giardini.

Una domenica all'insegna della cultura e della bellezza per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e culturale della nostra penisola. Tanti i luoghi suggestivi da visitare anche in Friuli Venezia Giulia (clicca qui per scoprire elenco completo delle dimore storiche della nostra regione): castelli, palazzi sontuosi e ville magnifiche. Per la visita è necessario prenotare entro le ore 15 di sabato 21 maggio 2022.

La Giornata nazionale

La Giornata nazionale Adsi rappresenta un'importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d'Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che - prima della pandemia - riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l'anno.

Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l'immenso valore sociale, culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di mestieri antichi, da tutelare anch'essi, quali artigiani, restauratori e giardinieri. Figure professionali che affiancano i proprietari custodi e senza i quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle dimore storiche, dei loro giardini e degli oggetti d'arte che le rendono uniche al mondo.

Prevedere continui lavori di restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa contribuire al decoro delle vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano, aumentando la capacità d'attrazione e la qualità dei territori di cui questi complessi monumentali costituiscono spesso il principale elemento di interesse. Significa, di conseguenza, alimentare l'immensa filiera delle attività legate al turismo e alle nuove professioni come, per esempio, quelle relative alla gestione dei beni culturali, che vantano un significativo numero di laureati formati all'interno delle nostre università.

Sono numerose e molto varie le iniziative promosse dai proprietari sul territorio per la Giornata nazionale, da mostre a concerti e spettacoli teatrali, per intercettare le esigenze del pubblico di ogni fascia d'età.