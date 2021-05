Una sfilata di moto vintage per supportare la ricerca: torna in città la Distinguished Gentleman's Ride

Torna un appuntamento molto amato dai motociclisti di tutto il mondo, la Distinguished Gentleman's Ride, e anche Trieste sarà una delle cornici dell'evento: domenica 23 maggio 2021 in molte città del mondo è organizzata la sfilata di moto classiche e vintage per supportare la ricerca.

Dal 2012 sono stati raccolti 28 milioni di dollari, e quest'anno sono già più di 32mila i motociclisti iscritti al sito per l'edizione 2021. The Distinguished Gentleman's Ride unisce motociclisti in stile classico e vintage di tutto il mondo per raccogliere fondi e sensibilizzare sulla ricerca sul cancro alla prostata e sulla salute mentale degli uomini.

Fondata a Sydney, in Australia, da Mark Hawwa, la corsa del 2021 si svolgerà anche in Italia e in diversi formati per rispettare tutte le restrizioni anti-Covid, dunque avrà un formato adattato in ogni città. Il tipo di evento e le informazioni sulla corsa saranno disponibili all'interno dei dettagli della corsa. Questo può essere visualizzato prima e durante la registrazione sul sito ufficiale.

A Trieste sono undici i generosi motociclisti già registrati per un totale di 686 euro finora raccolti. Tra i Top Riders figurano Riccardo Tomadin, Lorenzo Facchin e Francesco Pulvirenti. Le altre località regionali in cui è attiva l'iniziativa sono Udine, Lignano Sabbiadoro e Pordenone. Per maggiori informazioni clicca qui.