Arriva l'estate ed è subito "Divieto di ciabattare": la curiosa segnaletica in strada diventa virale

L'estate si avvicina e inevitabilmente le strade dei luoghi turistici si affolleranno di gente che, venuta in vacanza, va e viene dalle spiagge in classica tenuta da mare e con tanto di ciabatte. Ma forse questo dettaglio che si ripete puntualmente ogni anno da fastidio a qualcuno. A Livorno, ad esempio, è proprio spuntato il divieto "Vietato ciabattare" lungo la strada del promontorio di Castiglioncello. Qualcuno deve averne davvero troppo del classico "clap clap" dei bagnanti diretti sulle spiagge delle località marittime tanto da apporre un cartello stradale con chiaro invito e con tanto di disegno di ciabatte infradito nere su sfondo bianco e una striscia rossa in diagonale.

Il cartello è stato realizzato con talmente tanta cura nei dettagli che molti cittadini hanno pensato che fosse stato posizionato proprio dal Comune di Rosignano Marittimo, in via Bengasi, zona prettamente turistica. Come leggiamo su Today.it, in realtà, per quanto la segnaletica sia apparentemente realistica, si tratta di una goliardica trovata di qualche ignoto cittadino che, probabilmente in vista dell'estate, ha voluto in maniera scherzosa lanciare la propria campagna contro il "ciabattamento". La foto del divieto è diventato virale sul web in poche ore.

Fonte Today.it